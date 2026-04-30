Comunicat de presă. Microbuzele produse la Câmpina, succes uriaș pe piața europeană

Microbuzele școlare produse în România cuceresc piața europeană. Recent, au câștigat premiul pentru produsul târgului la unul dintre cele mai mari evenimente dedicate transportului public modern, organizat în Polonia. Construite la Câmpina, vehiculele impresionează prin siguranță, tehnologie și variante adaptate atât prezentului, cât și viitorului electric.

Noile modele de microbuze școlare produse în România au fost cele mai apreciate produse la Warsaw Bus Expo. Sunt construite pe platforme moderne și vin atât în variantă diesel, cât și electrică, cu capacități adaptate nevoilor operatorilor: până la 19 locuri pe platforme cu zero emisii și până la 35 de locuri în varianta pe motorină.

„Avem un nou model de microbuz bazat pe un furgon Mercedes Sprinter diesel. De data aceasta poate fi și într-o variantă electrică, dar cu un număr mai mic de locuri. Este un microbuz de 16+1 pasageri, dar de data aceasta vine echipat puțin diferit, pentru că este destinat țărilor nordice și aici avem geamuri duble, avem o încălzire suplimentară”, a explicat Sebastian Popa, director vânzări producător microbuze.

Accesibilitatea este un punct forte. Microbuzul poate fi echipat cu lift electric sau rampe pentru persoanele cu dizabilități, dar și cu sisteme speciale de ancorare pentru scaune rulante.

„Avem căruciorul cu rotile, cu ancoraj cu centură în trei puncte, sunt variante de lift hidraulic, sunt variante de rampe manuale. Piața principală a acestui microbuz, din ce am văzut până acum, este Spania. Spania este o piață un pic atipică față de restul Europei, deoarece ei folosesc aceleași microbuze și la transportul de turiști, și la transportul școlar, și la transportul persoanelor cu dizabilități”, a continuat el.

În contextul creșterii costurilor la combustibili, varianta electrică devine tot mai atractivă pentru operatori.

„La momentul de față, piața începe să se orienteze mai mult către electric din prisma fluctuației prețului la motorină. Făceam niște calcule cu un client și, la un microbuz electric folosit 250-300 km/zi, aproape îți scoți rata de leasing din diferența de cost dintre motorină și curent”, a concluzionat Sebastian Popa.

Premiul obținut la Varșovia confirmă că microbuzele dezvoltate în România pot concura cu succes pe piața europeană a transportului de persoane și pot deveni un standard pentru transportul școlar de pe continent.

