Cum combat bucureștenii FRIGUL de afară, zilele astea. Metodele inedite de încălzire folosite de unii locuitori ai Capitalei

Odată cu scăderea temperaturilor, în această perioadă, apar și problemele legate de încălzirea locuințelor. Bucureștenii, de exemplu, devin inovativi, când vine vorba de acest aspect, și chiar împărtășesc din „secretele” lor. Într-o postare pe Reddit, un utilizator cerea alternative eficiente pentru a-și încălzi locuința, iar comentariile au început să curgă.

În timp ce unii au ales să se îmbrace mai gros sau să petreacă mai mult timp în pat, sub pături groase, alții au apelat la surse alternative de căldură, cum ar fi aere condiționate sau radiatoare. Dar au fost și oameni care au făcut haz de necaz și au spus că se încălzesc fie consumând alcool, fie luându-și animalele de companie în brațe, scrie B1 TV, care prezintă și câteva idei:

„Eu iau pisica și o bag sub plapumă cu mine”;

„Am 18-19 grade, nu am dat drumul la aer. Pantaloni lungi, șosete, hanorac peste un tricou cu mânecă scurtă și suntem bine. Noaptea, o pătură mai groasă și dormim ca pruncii”;

„AC (aer condiționat-n.r.) pe cald (25-26 grade) și în cealaltă camera radiator electric (ziua pe 23, noaptea pe 24 că doarme și bebe aici și e camera foarte mare). Plata se face automat, sincer habar n-am, ar fi irelevant că am și multe electrocasnice pe curent. Dar probabil mai bine ca atunci când e încalzire de la rețea și am minim 600 lei. Bloc neizolat, dar cu pereti exteriori groși”, au fost o parte dintre comentarii.

Unii spun că nu au simțit nevoia să încălzează suplimentar locuințele, având în vedere că sunt 20-22 de grade, alții chiar i-au criticat pe cei care au început să se panicheze din cauza temperaturilor mai scăzute.