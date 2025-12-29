Statele Unite tocmai au efectuat PRIMUL lor atac terestru împotriva Venezuelei, confirmă președintele Trump

Statele Unite tocmai au efectuat primul atac terestru împotriva Venezuelei, a confirmat președintele american Donald Trump. Armata americană a distrus o instalație, mai precis o fabrică de droguri, provocând o „explozie masivă”, a declarat președintele SUA pe durata conferinței de presă la care participase și premierul israelian Benjamin Netanyahu în urma unor discuții despre armistițiul din Fâșia Gaza.

Potrivit ABC News, președintele SUA a dezvăluit într-un interviu radio pentru WABC, că operațiunea militară asupra „fabricii de droguri” a avut loc săptămâna trecută. Pe durata operațiunii, au fost lovite și mai multe bărci la bordul cărora se aflau „traficanți de droguri”.

Trump a bombardat o fabrică din Venezuela, suspectată pentru producție de droguri

Potrivit primelor informații, ținta vizată a fost fabrica chimică Primazol, situată în municipiul San Francisco, care a fost timp de ani de zile fieful politic al lui Omar Prieto. Acesta a avut un rol cheie în rețeaua de afaceri ilegale din Zulia, legată de Cartelul Soles.

Fabrica se află la mai puțin de 3 kilometri de malul lacului Maracaibo, facilitând transportul precursorilor sau al produsului final de droguri direct cu bărci, așa cum a descris Donald Trump.

„Și i-am lovit, nu știu dacă ai citit sau ai văzut, dar ei aveau o mare fabrică de unde veneau vasele. I-am lovit cu două nopți în urmă, i-am lovit puternic”, a spus președintele, care i-a și transmis un ultimatum președintelui venezuelan Nicolas Maduro să renunțe la putere și să părăsească Venezuela.

Atacul SUA din Ajunul Crăciunului, mușamalizat în presa regională din Venezuela

Compania Primazol a confirmat că a avut loc un incident într-unul dintre depozitele sale situate în statul Zulia în dimineața zilei de 24 decembrie. Compania a publicat un comunicat pe contul său de Instagram pe 28 decembrie.

Deși presa regională a relatat evenimentul ca fiind o explozie care a declanșat un incendiu, comunicatul companiei menționează doar că a existat un incident care a fost ținut sub control datorită acțiunilor personalului și ale forțelor de securitate. Au fost raportate doar „pierderi materiale”.

„Dorim să vă asigurăm că operațiunile noastre comerciale sunt complet stabile: facilitățile noastre din Valencia și Guarenas sunt 100% operaționale și își consolidează capacitatea logistică”, se arată în comunicatul citat de El Pitazo.

Primazol este responsabilă pentru distribuția de materii prime și materiale chimice în Venezuela. Depozitele sale sunt situate în sectorul Sabana Grande din zona industrială a municipiului San Francisco, lângă Maracaibo. Compania operează în Venezuela de cel puțin 14 ani.

Trump a pregătit 15.000 de trupe SUA pentru războiul cu Venezuela

Trump a clădit o prezență militară semnificativă în Caraibe încă de la 1 septembrie (15.000 de trupe SUA și mai multe vase amfibii, aeronave F-35, șase distrugătoare, rachetele de croazieră și portavionul USS Gerald R. Ford), autorizând lovituri aeriene asupra oricărui presupus vas cu traficanți de droguri, în cadrul Operațiunii „Southern Spear”. 105 oameni suspectați pentru trafic de droguri au fost uciși până acum.

Maduro a mobilizat armata Venezuelei de 200.000 de soldați activi. Cuba i-a furnizat peste 22.000 de medici și soldați. Trei petroliere care transportau țiței din Venezuela au fost confiscate de către Paza de Coastă a SUA după ce președintele a impus o „blocadă totală” și a avertizat toate liniile aeriene din lume să ocolească regiunea din apropierea Venezuelei. Trump încă se așteaptă ca Maduro să renunțe pe cale pașnică la putere, amenințând cu represalii dure:

„Dacă el vrea să facă ce vrea, e în regulă, să facă ce vrea. Dacă vrea să facă ceva, dacă vrea să joace dur, va fi pentru ultima oară când va mai putea să joace dur”, l-a amenințat Trump pe Maduro.

Autorul recomandă: