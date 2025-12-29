Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu descrie strategia lui Donald Trump pentru 2025: „A plantat grenade peste tot”

Ion Cristoiu descrie strategia lui Donald Trump pentru 2025: „A plantat grenade peste tot”

29 dec. 2025, 20:20, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a vorbit despre schimbările de strategie ale SUA și despre ce impact ar putea avea acestea asupra Europei și României. Acesta crede că anul următor ar putea fi decisiv, însă, momentan, la Washington nu există vreo hotărâre clară despre România. 

Provocat de moderatorul emisiunii Ionuț Cristache să comenteze posibilele evoluții politice de anul viitor, Ion Cristoiu a făcut referire la Strategia de Apărare a Statelor Unite, document pe care publicistul îl consideră vital pentru a înțelege noile direcții americane.

Acesta susține că spre deosebire de perioada post 1990, când SUA promovau democrația, noua strategie vorbește despre sprijinirea mișcărilor suveraniste din Europa. De asemenea, Cristoiu a spus că 2026 poate fi un eșec sau o accelerare a sprijinului, însă nu există semne că SUA ar fi luat vreo decizie în privința României.

„În Strategia de Apărare a SUA se spune o chestie revoluționară. Anume, că numai America va interveni în unele țări din Europa, să învingă suveranismul. Este o declarație fundamentală, pentru că America a intervenit după 1990 pentru democrație, în Primăvara Arabă.

Acum a venit Trump și în strategie spune, ”noi o să sprijinim mișcările suveraniste în Europa”. 2026 poate să fie un eșec al acestui sprijin sau poate să fie o accelerare. Dar deocamdată mie mi se pare că la Washington nu s-au luat nicio decizie în legătură cu noi.”

Cristoiu a vorbit și despre modul imprevizibil în care actualul președinte al SUA, Donald Trump, își exercită mandatul. Acesta spune că actualul lider de la Casa Albă nu seamănă cu liderii tradiționali ai Statelor Unite care veneau cu obiective clare pe care le urmăreau constant. .

„Cred că este anul în care el a plantat grenade peste tot. E primul președinte la care văd, de regulă, președinții vin cu un proiect de țară dar au 2-3 obiective într-un an pe care le urmăresc. La el am observat o chestie, el nu urmărește.”

