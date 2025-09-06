Prima pagină » Diverse » După succesul volumului „Superpolitik”, George Maior va lansa o nouă carte

George Maior, diplomat de carieră și fost director al SRI, după publicarea volumului Superpolitik. Superpolitica: triumf și eșec strategic. Conducători, mari ambiții de putere și logica legitimității în ordinea statelor și în relațiile internaționale”, va lansa o nouă carte. Cartea este lansată de editura RAO.

Noua carte scrisă de fostul director al SRI

George Maior, prezentat de politologul George Friedman drept „un profesor existențial” și „un om de stat care reușește să se poziționeze ca un adevărat ghid”, își lansează volumul „Manageri ai istoriei. Studii și eseuri despre teoria și practica puterii în istorie, înainte de inteligența artificială”.

În noua sa carte, acesta analizează rolul puterii în istorie, atât din perspectivă conceptuală și filozofică, cât și prin modul în care aceasta este exercitată la nivel societal, statal sau internațional, potrivit Evz.ro.

Autorul examinează ideile și acțiunile unor gânditori, din Antichitate până în epoca modernă a inteligenței artificiale, evidențiind repetiții și rupturi în gândire și practică, cu efecte pozitive sau negative asupra strategiei și guvernării.

De asemenea, în noua sa carte, Maior ridică întrebări legate de impactul inteligenței artificiale asupra naturii politicii, formulării strategiilor și exercițiului puterii.

Cine este George Maior

George Cristian Maior, profesor universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București și diplomat de carieră, și-a început activitatea în 1992 la Ministerul Afacerilor Externe. Între 2000 și 2004 a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, unde a coordonat negocierile pentru aderarea României la NATO.

În 2004 a devenit senator, iar din 2006 a preluat conducerea Serviciului Român de Informații, pe care l-a condus timp de opt ani.

Fost ambasador al României în SUA

În noiembrie 2007, George Cristian Maior a primit din partea Grupului Național de Inițiativă „Nicolae Bălcescu” o medalie omagială, cu prilejul comemorării a 155 de ani de la moartea lui Nicolae Bălcescu.

Între 2015 și 2021, George Cristian Maior a fost ambasador al României în Statele Unite ale Americii, iar din 2021, el reprezintă România ca ambasador în Regatul Hașemit al Iordaniei.

