🚨 Planeta intră în 2026: artificii pe glob, emoții fără granițe. Imaginile magiei Anului Nou, pe Gândul. Numărătoarea inversă a început

31 dec. 2025, 12:00, Știri externe
12:57

UPDATE. Noua Zeelandă intră în 2026

La ora 13:00 a României, Auckland a întâmpinat noul an cu un spectacol de artificii deasupra celei mai înalte clădiri a sa – Sky Tower. 

Vârful turnului a fost iluminat în diferite culori, în timp ce artificiile explodează pe cer. 

12:10

UPDATE. Insula Chatham din Noua Zeelandă își sărbătorește noul an

Cele aproximativ 600 de persoane care locuiesc pe Insula Chatham din Noua Zeelandă au devenit următorul grup care a întâmpinat anul 2026, la ora 12:15 a României.

12:00

UPDATE. La mulți ani, Kiribati!

Națiunea Kiribati din Pacific a devenit prima țară care a întâmpinat noul an. 

Cea mai mare insulă a țării, Kiritimati, a intrat în 2026 la ora 12:00, ora României. 

Următoarea care își va lua rămas bun de la 2025 va fi Noua Zeelandă, la ora 13:00. 

11:25

Numărătoarea inversă pentru Anul Nou 2026

La miezul nopții, ceasul va indica încheierea celor 365 de zile din 2025, iar românii vor intra cu inimile pline de speranță într-un 2026 mult-așteptat. Însă, noul an nu vine în același timp pentru toată lumea. De altfel, o mare parte a lumii va sărbători deja noul an până când miezul nopţii ajunge în România. Diferența de fus orar aduce, ca de obicei, un val de artificii, urale și rezoluții pe tot globul, dar și pe tot parcursul următoarelor 24 de ore. Potrivit The Guardian, întregul glob are nevoie, de fapt, de 26 de ore pentru a intra în noul an. Așadar, întrebarea este: unde ajunge Anul Nou prima dată și care regiune îl sărbătorește ultima?

Unde se va sărbători Anul Nou prima dată

Insula Kiritimati din Republica Kiribati este primul loc din lume care întâmpină Anul Nou (ora 12:00). Insula este situată pe fusul orar UTC+14, chiar la vest de linia internațională de schimbare a datei. Acesta este motivul pentru care sărbătorește Anul Nou înaintea tuturor. Insula îndepărtată din Pacific este cunoscută sub numele de Insula Crăciunului și este și simbolul celei mai timpurii numărători inverse din lume.

Următoarea pe listă este Noua Zeelandă, unde Insulele Chatham (ora 12:15) sunt primele care sărbătoresc Anul Nou. Urmează Auckland (ora 13:00), cu centrul festivităților la Sky Tower.

Australia urmează la câteva ore distanță, la ora 15:00. Sydney este primul oraș australian care întâmpină Anul Nou, unde focurile de artificii de la Sydney Harbour Bridge continuă să uimească lumea an după an. Alte orașe din țară se alătură sărbătorilor mai târziu, în funcție de fusul orar.

După Australia, Anul Nou ajunge în Asia de Est, Japonia și Coreea de Sud alăturându-se sărbătorii mondiale la ora 17:00. Aici se îmbină tradițiile și modernitatea, tradițiile budiste, precum sunarea clopotului de 108 ori, se combină armonios cu focurile de artificii moderne, concertele și toate celelalte evenimente.

Evenimentul care marchează schimbarea calendarului ajunge apoi în China și Asia de Sud-Est, la ora 18:00. China organizează o sărbătoare mai mare în timpul festivităților de Anul Nou lunar (17 februarie 2026 n.r.), dar 31 decembrie este totuși un eveniment important în majoritatea spațiilor urbane din țară. Hong Kong, Singapore și alte țări din regiune organizează, de asemenea, spectacole de artificii spectaculoase, în special în porturi.

India și restul lumii

După festivitățile din China și Asia de Sud-Est, India este țara care sărbătorește sosirea Anului Nou la ora 20:30. Orașe importante precum Delhi, Mumbai și Bengaluru găzduiesc mari petreceri de Anul Nou, participanții distrându-se până după miezul nopții. Dar Anul Nou indian include și tradiționalele reuniuni de familie. Din punct de vedere al timpului, țara se află la jumătatea numărătoarei inverse globale.

La ora 23:00 – Rusia (Moscova) și Turcia (Istanbul) intră în 2026.

Europa intră în 2026 după India

Din India, clopotul Anului Nou sună, apoi călătorește prin Asia de Vest până în Europa. Sărbătorile de pe continent se întind pe mai multe fusuri orare, de la UTC+0 în Londra la UTC+2 în Europa de Est. Big Ben din Londra bate miezul nopții la ora 02:00 a României, Parisul luminează Turnul Eiffel la ora 01:00 a țării noastre, la fel și Berlinul care găzduiește petreceri stradale masive la Poarta Brandenburg.

România intră în 2026, alături de alte țări din zona UTC+2 (ex. Grecia, Finlanda, Israel, Egipt, Africa de Sud).

Apoi vine rândul Americii, fiecare țară și chiar fiecare oraș din cadrul unei țări având propriul stil distinctiv pentru a marca ocazia. De la plaja Copacabana din Rio de Janeiro, Brazilia, până la Times Square Ball Drop din New York City, (la ora 07:00) diversitatea adaugă savoare celebrării.

Ultimele locuri care sărbătoresc Anul Nou

Ultimele locuri în care se sărbătorește Anul Nou în zona UTC -12 sunt Samoa Americană și Insulele Baker și Howland, mâine la ora 13:00 a României. Aici, miezul nopții cade la aproape o zi după Kiribati și marchează sfârșitul valului global de sărbători.

Cum trecem peste mahmureala de Anul  Nou. În cât timp dispare alcoolul din sânge

Zodia binecuvântată de horoscopul chinezesc în 2026. Succes pe toate planurile pentru cei născut în anii 1942, 1954, 1966, 1978…

