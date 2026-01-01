Prima pagină » Actualitate » Cât cheltuie, în medie, românii de sărbători. Pe ce se duc cei mai mulți bani

01 ian. 2026, 06:00, Actualitate
Cât cheltuie, în medie, românii de sărbători. Pe ce se duc cei mai mulți bani

În perioada sărbătorilor, cheltuielile românilor cresc semnificativ, iar bugetele familiale sunt supuse unei presiuni evidente. În medie, o familie cheltuie în jur de 1 500–2 000 lei pentru a acoperi alimente, cadouri și activități festive, potrivit estimărilor economice și comportamentului de consum din ultimii ani.

În mod tradițional, masa de sărbătoare rămâne cea mai mare povară pentru buget. O listă completă pentru o masă de Crăciun pentru o familie de patru persoane, incluzând carne, cozonac, dulciuri, legume și băuturi, ajunge, în medie, la 800 – 1.000 lei.

Produsele premium, cum ar fi mezelurile de calitate superioară sau vinurile bune, pot suplimenta această sumă cu încă 200–300 lei. Chiar și persoanele care încearcă să economisească observă rapid că alimentele de sezon și produsele festive aduc un cost considerabil.

Pe locul al doilea în topul cheltuielilor se situează cadourile. Conform datelor privind comportamentul de cumpărare, un adult cheltuie, în medie, între 300 și 500 lei pe cadouri pentru membri apropiați ai familiei.

Pentru copiii mici sau adolescenții din familie, această sumă poate urca la 600–700 lei, mai ales în cazul achizițiilor de jucării, gadgeturi sau haine. Pe lângă acestea, cadourile simbolice pentru prieteni, colegi sau gazde pot adăuga un cost suplimentar de 100–200 lei.

Unde se duc, de fapt, cei mai mulți bani

Cheltuielile pentru relaxare și socializare nu sunt de neglijat. Multe familii aleg să petreacă în oraș sau să comande preparate gata pregătite: o cină de sărbători la restaurant pentru două persoane poate costa între 250 și 400 lei, în funcție de local și meniul ales. În plus, cheltuielile pentru activități cu copiii, cum ar fi biletele la spectacole sau târguri de sezon, pot însuma încă 100–150 lei.

Transportul și decorațiunile completează lista: dacă instalarea de luminițe sau ornamente noi poate ajunge la 150–300 lei, transportul spre destinații de sărbători sau vizite la rude poate adăuga alte 100–200 lei la buget.

În ansamblu, deși mulți încearcă să găsească soluții economice, cheltuielile de sărbători rămân ridicate și reflectă prioritățile consumatorilor: alimente festive, cadouri și momente de socializare, toate acestea generând impact major asupra bugetului personal.

