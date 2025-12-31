Prima pagină » Actualitate » Ultima zi anului 2025 a adus o numire controversată la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București

Ultima zi anului 2025 a adus o numire controversată la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București

01 ian. 2026, 00:51, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB) a numit-o pe Mihaela Nedelcu într-o funcție de conducere, în ultima zi a anului 2025, potrivit jurnalistului Mihai Belu, citat de Mediafax.

Dar numirea sa este una controversată pentru că numele ei apare într-un dosar de corupție instrumentat de (Direcția Națională Anticorupție) DNA, încă din 2017, în care este cercetată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, pentru  înșelăciune sub formă continuată (36 de acte materiale), delapidare în formă continuată (2 infracțiuni) și instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (36 de acte materiale).

90 de inculpați, persoane fizice și juridice

Potrivit comunicatului DNA, peste 20 de milioane de lei (4,5 milioane de euro) au fost fraudate din bugetul CASMB prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive.

Dosarul de corupție citează 90 de inculpați, între care se regăsesc persoane din conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și funcționari ai acestor instituții.

În dosar mai apar numele unor firme de îngrijiri medicale prin care au fost decontate fictiv cele 20 de milioane de lei.

Mihaela Nedelcu a fost administratorul unor firme prin care se decontau servicii inexistente

În iulie 2018, DNA anunța trimiterea în judecată a celor 90 de inculpați menționați în dosar, specificând raportările false, folosirea nelegală a datelor unor asigurați, care să justifice decontările false pentru servicii ce nu fuseseră prestate sau care nu fuseseră livrate în condiții legale.

FOTO – Caracter ilustrativ

În dosar, Mihaela Nedelcu apare în calitate de administrator al unor societăți comerciale cu specific medical, S.C. Anubita Medical S.R.L. și S.C. Tasia Med S.R.L.

Mihaela Nedelcu e acuzată că ar fi făcut fapte de fals informatic în formă continuată.
Acorduri de recunoaștere a vinovăției

În comunicatul DNA se mai preciza că dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, etapă ce reprezintă, potrivit Codului de Procedură Penală, finalizarea anchetei, păstrându-se principiul prezumției de nevinovăție.

În data 29 noiembrie 2018, DNA anunța că procurorii au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu mai mulți inculpați, pentru fapte legate de constituirea unui grup infracțional organizat, care au vizat pedepse cu închisoarea cu suspendare și interzicerea unor drepturi pe perioade determinate, în condițiile legii.

Cele mai noi