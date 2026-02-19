Prima pagină » Diverse » Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Țara Hațegului”

Astăzi, 19 februarie 2026, Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Țara Hațegului”, un nou pas strategic în direcția diversificării portofoliului de producție și consolidării poziției companiei pe piața energiei regenerabile.

Contractul, în valoare de 24.412.390,00 lei fără TVA, a fost atribuit în urma unei proceduri de licitație deschisă, la care au fost depuse patru oferte. În urma evaluării acestora, a fost declarată câștigătoare oferta depusă de asocierea ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. și GENERAL ME.EL ELECTRIC S.R.L., în care ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. are calitatea de lider de asociere.

Proiectul prevede dezvoltarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 8,9 MWp și cu o producție medie estimată la aproximativ 11 GWh/an. Investiția va contribui la creșterea capacității de producție din surse regenerabile, la reducerea emisiilor de carbon și la susținerea obiectivelor naționale și europene privind tranziția energetică.

„Semnarea acestui contract marchează un nou moment important în strategia noastră de dezvoltare. Proiectul “Parc fotovoltaic Țara Hațegului” confirmă angajamentul Hidroelectrica de a investi în capacități moderne și eficiente de producere a energiei verzi, diversificând mixul energetic al companiei. Ne concentrăm pe implementarea unor proiecte sustenabile, care aduc valoare pe termen lung acționarilor, clienților și comunităților locale”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Proiectul va fi realizat la cheie și va include activități de proiectare, furnizare echipamente, execuție lucrări, testare, punere în funcțiune și asistență tehnică pe perioada de garanție. Durata contractului este de 12 luni din care 2 luni va fi etapa de proiectare și 10 luni va dura execuția.

Prin această investiție, Hidroelectrica își consolidează poziția de lider în producția de energie regenerabilă din România, continuând strategia de dezvoltare a unor noi capacități de producție din surse regenerabile, complementare portofoliului său hidroenergetic.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România și unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic al Europei de Sud-Est. Cu un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, cumulat cu parcul eolian de la Crucea, compania contribuie la securitatea energetică națională și la atingerea obiectivelor de decarbonizare stabilita de politicile UE.

