Cum a sunat „oferta de pace” a lui Nicușor Dan, exprimată în 2 minute și 9 secunde la Consiliul lui Trump. Președintele vrea să reconstruiască sistemul de ambulanțe, pompieri, justiție, poliție și administrație din Fâșia Gaza. Vezi tot discursul lui Nicușor Dan

Ruxandra Radulescu
19 feb. 2026, 19:00, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a ținut un scurt discurs în fața lui Donald Trump și a altor lideri mondiali prezenți la Consiliul pentru Pace, pe tema reconstrucției Fâșiei Gaza.

Nicușor Dan a prezentat modul în care România poate contribui la ajutarea civililor din Fâșia Gaza și a reconstruicției teritoriului devastat de război.

Președintele României a început prin a-i mulțumi președintelui Trump.

„În primul rând, domnule președinte Trump, vă mulțumesc pentru organizarea acestei întâlniri și vă mulțumesc pentru implicarea și leadership-ul dvs. în ceea ce privește planul de pace în Fâșia Gaza.

Un plan de pace care a fost cuprinzător și stabil, și de asemenea pentru efortul și rezultatele dvs. în alte părți ale lumii”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a enumerat, ulterior ajutorul pe care România îl poate acorda în Fâșia Gaza.

„Cred că toată lumea vrea pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum putem acționa în acest sens, de aceea această reuniune, în acest format, este atât de importantă. Ce poate face România:

În primul rând, în ceea ce privește problema umanitară, putem crește numărul de zboruri în regiune pentru a prelua copii bolnavi și a-i trata în spitalele din România, am făcut-o deja și o putem face pentru 1000 de copii și 4000 de membrii ai familiei.

Avem o expertiză bună în ceea ce privește infrastructura sistemului de urgențe, cum ar fi ambulanțe și autovehiculele speciale și putem ajuta la reconstruirea acestui sistem și dona echipamente.

În  al treilea rând, oferim deja burse școlare elevilor palestinieni și putem extinde acest program. Putem de asemenea să reconstruim și să mobilăm școlile din Gaza.

Putem reconstrui instituțiile cum ar fi Poliția, instituțiile de justiție, de administrație publică. Am făcut asta și în alte părți ale lumii.

Avem relații bune atât cu poporul israelian, cât și cu cel palestinian. Deci puteți conta pe noi.”, a conchis liderul de la Cotroceni.

