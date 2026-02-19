Ce a postat Nicușor Dan pe Facebook, imediat după discursul de la Washington. Cu ce se laudă președintele României

Președintele Nicușor Dan a anunțat pe pagina de Facebook că a susținut un discurs la Washington, pe tema reconstrucției Fâșiei Gaza, în cadrul Consiliului pentru Pace. Liderul de la Cotroceni a reiterat afirmațiile esențiale, ce vizează contribuția concretă a României în zona afectată de război.

Nicușor Dan a subliniat că România susține eforturile Statelor Unite de a pune capăt conflictelor din Orientul Mijlociu. Acesta a menționat că rolul de „observator” al țării noastre permite țării noastre să fie la masa discuțiilor în privința războiului din Gaza.

„Am avut o intervenție astăzi, la Washington, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, prezidată de Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Fără pace și securitate nu poate exista prosperitate pentru cetățenii noștri. În acest sens, România susține eforturile SUA și ale comunității internaționale pentru soluționarea conflictelor globale, inclusiv în Orientul Mijlociu, iar prezența ca observator în Consiliul pentru Pace ne permite să fim parte a discuțiilor și negocierilor”, a declarat Nicușor Dan.

„Putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora”

Liderul de la Cotroceni a propus ca România să ofere asistență medicală copiilor bolnavi din Gaza în spitalele de pe teritoriul țării noastre.

„Cum poate contribui România – în primul rând, în ceea ce privește situația umanitară din Gaza, putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești. Am făcut deja acest lucru și putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora”, a precizat Nicușor Dan.

„Refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza”

Președintele a menționat că România este pregătită să doneze echipamente de intervenții pentru sistuații de urgență, dar și a oferi expertiză în reconstrucția acestor sisteme în Fâșia Gaza.

De asemenea, Nicușor Dan este pregătit nu numai să ofere burse elevilor palestinieni, ci promite că România va ajuta la reabilitarea instituțiilor de învățământ.

„În al doilea rând, putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri și putem contribui la reconstrucția acestor sisteme, putând totodată dona echipamente.

În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenților palestinieni și putem extinde acest program, contribuind și la refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza”, a menționat liderul român.

„Putem contribui la reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică”

Nicușor Dan susține că România poate oferi expertiză și în refacerea sistemului de justiție sau cel al adminsitrației publice.

„În al patrulea rând, și consider că acesta este aspectul cel mai important, deținem și o anumită experiență instituțională. Putem contribui la reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică.

Avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. România este decisă să își intensifice relațiile cu aliații și partenerii săi strategici, tradiționali, pentru că dinamica internațională actuală impune consolidarea acestor punți. Rămân un susținător ferm al cooperării transatlantice dintre SUA și Uniunea Europeană pe baza unui dialog constant și deschis. Această abordare echilibrată este cea care aduce cele mai multe beneficii țării noastre, pentru care libertatea, democrația și statul de drept rămân coordonatele fundamentale.”, a transmis Nicușor Dan.

FOTO: Facebook/ Nicușor Dan

