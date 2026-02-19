Joi, 19 februarie 2026, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 15 februarie, Loteria Română a acordat 34.439 de câștiguri în valoare totală de peste 4 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 22 februarie 2026.

Rezultatele Loto 6/49 din 19 februarie 2026:

Joker: 23, 3, 12, 11, 6 (+18)

23, 3, 12, 11, 6 (+18) Noroc Plus: 052915

052915 Loto 5/40: 23, 22, 13, 9, 8, 2

23, 22, 13, 9, 8, 2 Super Noroc: 121134

121134 Noroc: 0328618

0328618 Loto 6/49: 41, 32, 40, 36, 28, 31

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 19 februarie 2026:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 15 februarie, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri, în valoare de 149.659,76 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro și pe Amparcat.ro.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro).

La tragerea Joker de duminică, 15 februarie, s-a înregistrat un câștig, la categoria a ÎI-a, în valoare de 615.538,75 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Pitești. La categoria a III-a s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 79.698, 86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la Satu-Mare și Baia-Mare.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 48.200 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de duminică,15 februarie, s-a înregistrat un câștig de categoria a ÎI-a, în valoare de 113.184,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus de duminică, 15 februarie, s-a înregistrat un câștig, la categoria I, în valoare de 660.331,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

