Joi, 19 februarie 2026, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 15 februarie, Loteria Română a acordat 34.439 de câștiguri în valoare totală de peste 4 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 22 februarie 2026.
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro).
La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).
La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro).
La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 48.200 de lei.
La tragerea Noroc Plus de duminică, 15 februarie, s-a înregistrat un câștig, la categoria I, în valoare de 660.331,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.
