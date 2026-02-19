Prima pagină » Actualitate » Radu Miruță face lobby pentru noua lege a Apărării. „Nu este de joacă cu securitatea României”

Radu Miruță face lobby pentru noua lege a Apărării. „Nu este de joacă cu securitatea României”

19 feb. 2026, 18:48, Actualitate
Radu Miruță vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1. Ce a declarat Ministrul Apărării

Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că România are nevoie de o nouă lege a Apărării care să fie sincronizată cu amenințările existente astăzi. Oficialul a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că este preocupat să dezbată forma legii înspre a fi adoptată inclusiv de opoziție și susține că securitatea națională nu este temporară. 

Radu Miruță a transmis un mesaj video pe pagina personală de Facebook în care spune că a mers la Comisia de Apărare din Senat pentru a argumenta și susține Legea Apărării Naționale propusă de Ministerul Apărării. Acesta crede că legea trebuie actualizată în contextul în care România se confruntă cu amenințări hibride și moduri moderne prin care se poartă războaiele. Ministrul Apărării consideră că o formă actualizată a acestei legi ar putea să-i permită Armatei Române un nivel de reacție actualizat la tipul de amenințări existente astăzi.

„Am venit astăzi la Comisia de Apărare din Senat pentru a argumenta și pentru a susține Legea Aparării Naționale propusă de vreo trei ani de Ministerul Aparării. N-am venit să caut o majoritate care să voteze această lege. Am venit să parlamentez, să argumentez, astfel încât să existe consens, indiferent de putere sau opoziție. Apărarea este pentru toată România și avem o serie întreagă de argumente pentru care această lege trebuie actualizată. Avem astăzi amenințări hibride, avem astăzi moduri moderne prin care se poartă războaiele și trebuie să avem o lege a Aparării Naționale care să permită Armatei Române un nivel de reacție asociat și actualizat la amenințările existente astăzi.

În finalul mesajului, ministrul Apărării a transmis că prin răbdare poate convinge preocupările din spațiul public sau din partea vreunui partid politic că securitatea României nu este un motiv de joacă. Oficialul a transmis că va merge în Parlament de câte ori va fi necesar pentru a răspunde la întrebări și spune că va accepta orice sugestie de îmbunătățire a legii.

„Sunt absolut convins că cu răbdare putem răspunde fiecarei preocupări din spațiu public sau din partea unui partid politic, astfel încât să-i convingem că nu este de joacă cu securitatea României.”

