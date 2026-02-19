Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 20 februarie, de la ora 15.00

19 feb. 2026, 18:55, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 16 – 19 februarie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Gheorghe Piperea, Silviu Predoiu și Doru Bușcu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

FLASH NEWS Ce a postat Nicușor Dan pe Facebook, imediat după discursul de la Washington. Cu ce se laudă președintele României
19:32
Ce a postat Nicușor Dan pe Facebook, imediat după discursul de la Washington. Cu ce se laudă președintele României
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 20 februarie, de la ora 20.00
19:05
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 20 februarie, de la ora 20.00
FLASH NEWS Cum a sunat „oferta de pace” a lui Nicușor Dan, exprimată în 2 minute și 9 secunde la Consiliul lui Trump. Președintele vrea să reconstruiască sistemul de ambulanțe, pompieri, justiție, poliție și administrație din Fâșia Gaza. Vezi tot discursul lui Nicușor Dan
19:00
Cum a sunat „oferta de pace” a lui Nicușor Dan, exprimată în 2 minute și 9 secunde la Consiliul lui Trump. Președintele vrea să reconstruiască sistemul de ambulanțe, pompieri, justiție, poliție și administrație din Fâșia Gaza. Vezi tot discursul lui Nicușor Dan
Numerele extrase la Loto, joi, 19 februarie 2026. Report de peste 10,38 milioane de euro, la Joker
18:51
Numerele extrase la Loto, joi, 19 februarie 2026. Report de peste 10,38 milioane de euro, la Joker
APĂRARE Radu Miruță face lobby pentru noua lege a Apărării. „Nu este de joacă cu securitatea României”
18:48
Radu Miruță face lobby pentru noua lege a Apărării. „Nu este de joacă cu securitatea României”
TENSIUNI Trump îi acordă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru a ajunge la un acord nuclear cu SUA
18:45
Trump îi acordă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru a ajunge la un acord nuclear cu SUA

