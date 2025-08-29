Prima pagină » Diverse » INFRASTRUCTURĂ Sector 5: Noi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități (P)

INFRASTRUCTURĂ Sector 5: Noi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități (P)

29 aug. 2025, 20:54, Diverse
INFRASTRUCTURĂ Sector 5: Noi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități (P)
Compania Infrastructură Sector 5 a finalizat lucrările pentru montarea unor rampe de acces dedicate persoanelor cu dizabilități, amplasate pe Aleea Livezilor și pe Strada Mihail Cioranu.

„Noi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, amplasate pe Aleea Livezilor și Str. Mihail Cioranu!

Aceste lucrări au rolul de a facilita accesul tuturor locatarilor în condominiu, oferind siguranță și confort.

Ne dorim să aducem un plus de confort comunității, asigurând condiții mai bune de trai”, transmite Infrastructură Sector 5 pe Facebook.

Foto: Facebook / Infrastructură 5

