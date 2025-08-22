INFRASTRUCTURĂ 5: Reparații rapide în zona 13 Septembrie. Parcarea a fost reabilitată pentru siguranța locuitorilor (P)

Zona 13 Septembrie rămâne un punct vital pe harta Capitalei, atât din punct de vedere al traficului, cât și al facilităților urbane puse la dispoziția cetățenilor. Tocmai de aceea, intervențiile de întreținere și reparație din această zonă sunt tratate cu prioritate.

„În urma unor sesizări venite din partea locuitorilor, echipele noastre de intervenție au acționat prompt într-o parcare aflată în imediata vecinătate a Șoselei 13 Septembrie, unde carosabilul prezenta fisuri și degradări vizibile. Deși la prima vedere putea părea o problemă minoră, realitatea este că astfel de deteriorări, lăsate netratate, pot evolua rapid în zone periculoase, greu de folosit și costisitoare de reparat ulterior.

Am intervenit cu lucrări de reparații locale, menite să stabilizeze suprafața afectată și să prevină extinderea fisurilor. În urma lucrărilor, parcarea a fost readusă la un nivel optim de funcționalitate, oferind siguranță atât pietonilor, cât și șoferilor care utilizează acest spațiu frecvent.

Acțiunea face parte dintr-un efort constant de întreținere a infrastructurii urbane, cu accent pe zonele cu trafic intens și pe spațiile de utilitate publică. Parcările, deși adesea ignorate, joacă un rol esențial în buna desfășurare a vieții urbane, ele trebuie să fie sigure, accesibile și bine întreținute.

Prin această intervenție, am răspuns nu doar unei sesizări punctuale, ci am demonstrat din nou că vocea cetățenilor contează, iar reacția noastră este rapidă și eficientă”, transmite Societatea Infrastructură S5.