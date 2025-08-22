Prima pagină » Diverse » INFRASTRUCTURĂ 5: Reparații rapide în zona 13 Septembrie. Parcarea a fost reabilitată pentru siguranța locuitorilor (P)

INFRASTRUCTURĂ 5: Reparații rapide în zona 13 Septembrie. Parcarea a fost reabilitată pentru siguranța locuitorilor (P)

22 aug. 2025, 11:26, Diverse
INFRASTRUCTURĂ 5: Reparații rapide în zona 13 Septembrie. Parcarea a fost reabilitată pentru siguranța locuitorilor (P)
Galerie Foto 5

Zona 13 Septembrie rămâne un punct vital pe harta Capitalei, atât din punct de vedere al traficului, cât și al facilităților urbane puse la dispoziția cetățenilor. Tocmai de aceea, intervențiile de întreținere și reparație din această zonă sunt tratate cu prioritate.

„În urma unor sesizări venite din partea locuitorilor, echipele noastre de intervenție au acționat prompt într-o parcare aflată în imediata vecinătate a Șoselei 13 Septembrie, unde carosabilul prezenta fisuri și degradări vizibile. Deși la prima vedere putea părea o problemă minoră, realitatea este că astfel de deteriorări, lăsate netratate, pot evolua rapid în zone periculoase, greu de folosit și costisitoare de reparat ulterior.

Am intervenit cu lucrări de reparații locale, menite să stabilizeze suprafața afectată și să prevină extinderea fisurilor. În urma lucrărilor, parcarea a fost readusă la un nivel optim de funcționalitate, oferind siguranță atât pietonilor, cât și șoferilor care utilizează acest spațiu frecvent.

Acțiunea face parte dintr-un efort constant de întreținere a infrastructurii urbane, cu accent pe zonele cu trafic intens și pe spațiile de utilitate publică. Parcările, deși adesea ignorate, joacă un rol esențial în buna desfășurare a vieții urbane, ele trebuie să fie sigure, accesibile și bine întreținute.

Prin această intervenție, am răspuns nu doar unei sesizări punctuale, ci am demonstrat din nou că vocea cetățenilor contează, iar reacția noastră este rapidă și eficientă”,  transmite Societatea Infrastructură S5.

Foto: Facebook / Infrastructură Sector 5

AUTORUL RECOMANDĂ:

RAMPE noi de acces pentru locatarii de pe două străzi din Sectorul 5 (P)

INFRASTRUCTURĂ 5: Vlad Popescu Piedone a dispus demolarea a trei garaje care au fost construite fără autorizație (P)

Mediafax
Dezvăluiri halucinante despre criminalul din Craiova! Ce ar fi făcut înainte de a-și ucide soția
Digi24
„În așteptarea apocalipsei.” Fraţii Tate îşi fac buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti, va avea și o bară de striptease
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Ce temperaturi vor fi la începutul toamnei? Prognoza emisă de ANM
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
Încă un DIVORȚ ȘOC în România! Actrița a anunțat oficial că s-a despărțit de soțul ei după 19 ani: „Am ales să pun punct. După o perioadă de...”
Antena 3
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Marius, un român stabilit în Spania, a murit în timp ce se plimba cu bicicleta electrică. Avea doar 36 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 100.000 de vehicule, respinse la ITP în primele 6 luni. Ce au pățit șoferii și ce s-a întâmplat cu mașinile defecte
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Călin Georgescu poate candida la orice funcție publică. Nimeni nu-l mai poate opri: Fără nicio restricție!
Evz.ro
Idolul adolescentelor, de nerecunoscut după ani de internări la psihiatrie
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Unde și-a tatuat Elena Merișoreanu buzele și sprâncenele: „Aşa am scăpat să mă mai machiez tot timpul”. Cât a plătit pentru cele două proceduri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este autocrația?
ACTUALITATE Alertă ANM în România. Cod galben și portocaliu de averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore
11:54
Alertă ANM în România. Cod galben și portocaliu de averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore
ACTUALITATE Au început să vină primele facturi la energie electrică, după scumpiri. Românii au de plătit DUBLU
11:38
Au început să vină primele facturi la energie electrică, după scumpiri. Românii au de plătit DUBLU
ACTUALITATE Eclipsă parțială de Soare pe 22 septembrie 2025, la echinocțiul de toamnă. Doar 400.000 de oameni o vor putea vedea
11:36
Eclipsă parțială de Soare pe 22 septembrie 2025, la echinocțiul de toamnă. Doar 400.000 de oameni o vor putea vedea
ULTIMA ORĂ Scenariu terifiant în Gaza. ULTIMATUMUL Israelului pentru Hamas, după aproape doi ani de război: „Porțile iadului se vor deschide în curând”
11:35
Scenariu terifiant în Gaza. ULTIMATUMUL Israelului pentru Hamas, după aproape doi ani de război: „Porțile iadului se vor deschide în curând”
EXTERNE Anunț-surpriză al lui Trump, astăzi, la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor nu este cunoscut. Ce ar putea să anunțe
11:33
Anunț-surpriză al lui Trump, astăzi, la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor nu este cunoscut. Ce ar putea să anunțe