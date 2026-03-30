Inspectoratul de Stat în Construcţii organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier în perioada 6 -10 iunie (P)

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) anunță că în perioada  6 – 10 iunie organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier.

Potrivit ISC, termenul – limită de depunere a dosarelor este 06 Mai 2026.

„Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune”, anunță ISC.

Reprezentanții ISC recomandă transmiterea dosarelor cu cel puțin 10 zile înainte de termenul‑limită menționat.

„Această recomandare urmărește evitarea întârzierilor și buna desfășurare a procesului de autorizare.

În cazul dosarelor de autorizare transmise în format electronic la adresa de e-mail [email protected], adresăm rugămintea tuturor candidaților de a scana toate documentele într-un singur fișier PDF”, mai transmite ISC.

ISC este responsabil de „urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ și de reglementare în domeniile”:

  • calitatea în construcţii, în toate etapele, de concepţie, proiectare, execuţie, recepţie, utilizare  şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare;
  • disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului;
  • autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii;
  • supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu reglementările armonizate care transpun Directiva CEE specifică;
  • urmărirea comportării în timp şi recepţiei lucrărilor de construcţii;
  • autorizarea diriginţilor de şantier şi a responsabililor tehnici cu execuţia;
  • autorizărea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;
  • implementarea sistemului de management al calităţii construcţiilor;
  • soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la cetăţeni cu referire la probleme privind calitatea și siguranţa în exploatare a construcţiilor, legalitatea emiterii autorizaţiilor de construire;
  • avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele finanţate din fonduri publice, în conformitate cu prevederile HG 1072/2003, cu modificările ulterioare.

