Inspectoratul de Stat în Construcţii organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier în perioada 6 -10 iunie (P)

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) anunță că în perioada 6 – 10 iunie organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier.

Potrivit ISC, termenul – limită de depunere a dosarelor este 06 Mai 2026.

„Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune”, anunță ISC.

Reprezentanții ISC recomandă transmiterea dosarelor cu cel puțin 10 zile înainte de termenul‑limită menționat.

„Această recomandare urmărește evitarea întârzierilor și buna desfășurare a procesului de autorizare.

În cazul dosarelor de autorizare transmise în format electronic la adresa de e-mail [email protected], adresăm rugămintea tuturor candidaților de a scana toate documentele într-un singur fișier PDF”, mai transmite ISC.

ISC este responsabil de „urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ și de reglementare în domeniile”: