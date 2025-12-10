Prima pagină » Diverse » Locuri instagramabile din București, Cluj și Craiova care aduc energia sărbătorilor

Locuri instagramabile din București, Cluj și Craiova care aduc energia sărbătorilor

10 dec. 2025, 18:32, Diverse
Locuri instagramabile din București, Cluj și Craiova care aduc energia sărbătorilor
Galerie Foto 10

Iarna aceasta, câteva locuri din București, Cluj și Craiova, trei dintre cele mai vizitate orașe ale țării, s-au transformat în destinații pline de lumină, perfecte pentru a crea amintiri. Fiecare loc spune o poveste, fiecare lumină creează un moment, iar fiecare decor te invită să-l surprinzi în feed-ul de social media.

Topul locurilor PPC perfecte pentru un story rapid după o sesiune de #winterfun.

În București, Târgul de Crăciun 2025 powered by PPC Renewables strălucește în Piața Constituției, Piața Universității și Esplanada Operei Naționale. Pentru poze de poveste, roata panoramică din Piața Constituției sau leagănul luminos PPC din Piața Universității intră pe lista de locuri instagramabile în această perioadă.

Din aceeași poveste feerică face parte și magazinul PPC de pe Bd. Mircea Vodă nr. 30, transformat într-un orășel miniatural de iarnă: peste 1.500 de globuri, 1.000 de steluțe și 5.000 de beculețe LED creează una dintre cele mai spectaculoase vitrine ale sezonului.

La Cluj-Napoca, Planeta Crăciun este luminată până pe 1 ianuarie. Ca partener al evenimentului, PPC îi așteaptă pe iubitorii atmosferei de iarnă atât la patinoarul de la Sala Sporturilor, cât și în piața din centrul orașului, în zonele foto special amenajate pentru vizitatori, inclusiv  unde este instalat bradul de Crăciun. În zona PPC din Piața Unirii poate fi vizitat și magazinul mobil PPC. Tot în această zonă PPC a pregătit și o experiență interactivă: vizitatorii pot învârti Roata Energiei pentru cadouri  instant și se pot înscrie la tombola cu premii, de vineri până duminică, între orele 16:00–20:00.

Craiova devine scena basmului „Spărgătorul de Nuci”, tema din acest an a Târgului de Crăciun, deschis până pe 4 ianuarie 2026. În Strada Lipscani colț cu Strada Theodor Aman, arcadele luminoase ale zonei PPC creează un tunel vizual spectaculos, numai bun pentru poze nocturne. Tot aici se află și magazinul mobil PPC, punct de întâlnire pentru cei care vor să se bucure de atmosferă și să surprindă clipa în cadre pline de culoare. Și aici vizitatorii zonei PPC pleacă acasă cu cadouri dacă învârt  Roata Energiei.

De la instalații luminoase la decoruri artistice, de la târguri vibrante la colțuri tematice, PPC aduce în toată România energia sărbătorilor și set-up-uri perfecte pentru poze care vor străluci în orice galerie digitală.

Recomandarea video

Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Ce dezvăluie un pigment albastru uimitor, vechi de 13.000 de ani, despre strămoșii noștri?
JUSTIȚIE Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
19:44
Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
METEO Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
19:43
Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
POLITICĂ Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
19:33
Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
ULTIMA ORĂ Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
19:19
Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
19:15
Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
CONTROVERSĂ Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă
19:04
Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă

Cele mai noi