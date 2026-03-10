Longevitatea vieții femeilor, în centrul medicinei moderne. Experți din români și străini discută bolile cronice care afectează populația feminină

Longevitatea feminină devine tot mai mult un subiect central al medicinei moderne. Pe 11 martie, specialiști din România și din străinătate se reunesc la conferința „Harta Longevității Feminine”, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, pentru a analiza cele mai recente descoperiri despre modul în care femeile pot trăi mai mult și mai sănătos.

Dimensiunea internațională a evenimentului este adusă în prim-plan de Dr. Ozgur Leylek, consultant în obstetrică și ginecologie din Turcia și speaker internațional, care va aborda rolul echilibrului hormonal și al sănătății ginecologice în menținerea vitalității la vârste înaintate.

„Pentru mine, longevitatea feminină înseamnă extinderea duratei de viață sănătoasă, nu doar a duratei de viață. Este vorba despre asigurarea faptului că anii suplimentari ai unei femei sunt trăiți cu vitalitate, acuitate cognitivă și independență, nu cu boli cronice. Adevărata longevitate înseamnă să le ofere femeilor puterea de a prospera în deceniile post-reproductive, onorând rezistența biologică pentru care au fost concepute corpurile lor. Este o mare plăcere să vorbesc despre longevitatea și bunăstarea femeilor împreună cu dumneavoastră la Conferința Harta Longevității Feminine.”, subliniază specialistul.

Conferința pornește de la o realitate demografică importantă: femeile trăiesc mai mult decât bărbații, iar în România aproximativ două treimi dintre persoanele de peste 85 de ani sunt femei.

Cu toate acestea, ultimii ani de viață sunt adesea marcați de boli cronice sau declin cognitiv, ceea ce face ca medicina modernă să se concentreze tot mai mult pe extinderea duratei de viață sănătoasă, nu doar a longevității.

Evenimentul aduce la aceeași masă specialiști din domenii diverse – ginecologie, cardiologie, endocrinologie, genetică, geriatrie și psihologie – pentru a explica cum interacționează hormonii, genetica, sănătatea cardiovasculară și factorii psihologici în procesul de îmbătrânire.

Printre speakerii invitați se numără:

• Dr. Raluca Hera, medic primar obstetrică-ginecologie și fondator HERA Medical Institute, care va analiza legătura dintre menopauză și sănătatea cognitivă;

• Dr. Adrian Stănescu, medic primar geriatrie și gerontologie și director medical al Clinicilor Oxxygene, care va aborda medicina longevității și menținerea funcțiilor cognitive;

• Dr. Corina Neamțu, medic primar endocrinolog, care va explica conceptul „Window of Opportunity” în terapia hormonală menopauzală;

• Dr. Andreea Lăcraru și Dr. Ioana Daha, specialiste în cardiologie și medicină internă, care vor discuta impactul menopauzei asupra riscului cardiovascular;

• Dr. Flavia Haradja, genetician și embriolog, care va prezenta rolul geneticii în sănătatea reproductivă;

• Dr. Ana Maria Doscan, medic primar geriatrie-gerontologie la Institutul Național de Geriatrie „Ana Aslan”, care va vorbi despre strategiile medicale pentru o îmbătrânire sănătoasă.

Dezbaterea va include și perspective din medicina personalizată și psihologie, prin intervențiile Ralucăi Prodan, promotor al testării genetice în prevenția bolilor, și ale psihologului Violeta Lungu, care va analiza rolul rezilienței psihologice în longevitatea feminină.

Evenimentul va fi moderat de Carmen Brumă, iar jurnalista Monica Rădulescu va aduce în discuție importanța informării corecte a femeilor despre prevenție și sănătate.

Conferința va avea loc mâine, miercuri, 11 martie, de la ora 18:00, și va fi transmisă live pe YouTube și Facebook. Participarea este gratuită, cu înscriere pe site-ul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

FOTO: envato