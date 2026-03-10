Prima pagină » Diverse » Longevitatea vieții femeilor, în centrul medicinei moderne. Experți din români și străini discută bolile cronice care afectează populația feminină

Longevitatea vieții femeilor, în centrul medicinei moderne. Experți din români și străini discută bolile cronice care afectează populația feminină

Ruxandra Radulescu
10 mart. 2026, 19:23, Diverse
Longevitatea vieții femeilor, în centrul medicinei moderne. Experți din români și străini discută bolile cronice care afectează populația feminină

Longevitatea feminină devine tot mai mult un subiect central al medicinei moderne. Pe 11 martie, specialiști din România și din străinătate se reunesc la conferința „Harta Longevității Feminine”, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, pentru a analiza cele mai recente descoperiri despre modul în care femeile pot trăi mai mult și mai sănătos.

Dimensiunea internațională a evenimentului este adusă în prim-plan de Dr. Ozgur Leylek, consultant în obstetrică și ginecologie din Turcia și speaker internațional, care va aborda rolul echilibrului hormonal și al sănătății ginecologice în menținerea vitalității la vârste înaintate.

„Pentru mine, longevitatea feminină înseamnă extinderea duratei de viață sănătoasă, nu doar a duratei de viață. Este vorba despre asigurarea faptului că anii suplimentari ai unei femei sunt trăiți cu vitalitate, acuitate cognitivă și independență, nu cu boli cronice. Adevărata longevitate înseamnă să le ofere femeilor puterea de a prospera în deceniile post-reproductive, onorând rezistența biologică pentru care au fost concepute corpurile lor.

Este o mare plăcere să vorbesc despre longevitatea și bunăstarea femeilor împreună cu dumneavoastră la Conferința Harta Longevității Feminine.”, subliniază specialistul.

Conferința pornește de la o realitate demografică importantă: femeile trăiesc mai mult decât bărbații, iar în România aproximativ două treimi dintre persoanele de peste 85 de ani sunt femei.

Cu toate acestea, ultimii ani de viață sunt adesea marcați de boli cronice sau declin cognitiv, ceea ce face ca medicina modernă să se concentreze tot mai mult pe extinderea duratei de viață sănătoasă, nu doar a longevității.

Evenimentul aduce la aceeași masă specialiști din domenii diverse – ginecologie, cardiologie, endocrinologie, genetică, geriatrie și psihologie – pentru a explica cum interacționează hormonii, genetica, sănătatea cardiovasculară și factorii psihologici în procesul de îmbătrânire.

Printre speakerii invitați se numără:

• Dr. Raluca Hera, medic primar obstetrică-ginecologie și fondator HERA Medical Institute, care va analiza legătura dintre menopauză și sănătatea cognitivă;
• Dr. Adrian Stănescu, medic primar geriatrie și gerontologie și director medical al Clinicilor Oxxygene, care va aborda medicina longevității și menținerea funcțiilor cognitive;
• Dr. Corina Neamțu, medic primar endocrinolog, care va explica conceptul „Window of Opportunity” în terapia hormonală menopauzală;
• Dr. Andreea Lăcraru și Dr. Ioana Daha, specialiste în cardiologie și medicină internă, care vor discuta impactul menopauzei asupra riscului cardiovascular;
• Dr. Flavia Haradja, genetician și embriolog, care va prezenta rolul geneticii în sănătatea reproductivă;
• Dr. Ana Maria Doscan, medic primar geriatrie-gerontologie la Institutul Național de Geriatrie „Ana Aslan”, care va vorbi despre strategiile medicale pentru o îmbătrânire sănătoasă.

Dezbaterea va include și perspective din medicina personalizată și psihologie, prin intervențiile Ralucăi Prodan, promotor al testării genetice în prevenția bolilor, și ale psihologului Violeta Lungu, care va analiza rolul rezilienței psihologice în longevitatea feminină.

Evenimentul va fi moderat de Carmen Brumă, iar jurnalista Monica Rădulescu va aduce în discuție importanța informării corecte a femeilor despre prevenție și sănătate.

Conferința va avea loc mâine, miercuri, 11 martie, de la ora 18:00, și va fi transmisă live pe YouTube și Facebook. Participarea este gratuită, cu înscriere pe site-ul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

FOTO: envato

Recomandarea video

Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Adolescenții de astăzi dorm mult mai puțin decât cei de la finalul anilor 2000
TEHNOLOGIE Apple pregătește noua gamă de produse „Ultra”: iPhone pliabil, MacBook cu ecran tactil și o nouă generație de AirPods echipate cu camere
19:51
Apple pregătește noua gamă de produse „Ultra”: iPhone pliabil, MacBook cu ecran tactil și o nouă generație de AirPods echipate cu camere
CONTROVERSĂ JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
19:44
JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
INEDIT Oamenii de știință vin cu avertismente asupra consumului de cartofi cu rădăcini. Pericol pentru sănătate
19:40
Oamenii de știință vin cu avertismente asupra consumului de cartofi cu rădăcini. Pericol pentru sănătate
EVENIMENT Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
19:32
Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
TRANSPORT Prețul biletelor de avion crește constant, pe fondul războiului din Iran. Prețul kerosenuluI a ajuns la niveluri record, în ultima perioadă
19:20
Prețul biletelor de avion crește constant, pe fondul războiului din Iran. Prețul kerosenuluI a ajuns la niveluri record, în ultima perioadă
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
19:19
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic

Cele mai noi

Trimite acest link pe