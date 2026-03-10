Fotomodelul Thylane Blondeau, considerat cel mai frumos din lume, se mărită. Inelul a costat 40.000 de euro

Cea mai frumoasă femeie din lume se mărită. Este vorba despre fotomodelul Thylane Blondeau, faimoasă în întreaga lume de când era copil, datorită frumuseții ei răvășitoare. Șa 24 de ani a luat această decizie, iar cel care îi va deveni soț este Ben Attal, un DJ parisian care i-a pus pe deget inelul de logodnă în valoare de 40.000 de euro. Thylane Blondeau a defilat pentru prima oară într-o prezentare de modă pentru Jean Paul Gaultier la vârsta de patru ani.

Fotomodelul Thylane Blondeau, considerat cel mai frumos din lume, se mărită

Thylane Blondeau a fost cerută în căsătorie într-un decor spectaculos pe Riviera Atenei. Momentul a fost pregătit cu mare atenție la detalii, într-un resort de lux de cinci stele situat chiar pe malul mării, unde o singură noapte de cazare poate ajunge la aproximativ 700 de dolari, relatează Observator News.

Cel care a făcut marele pas este chiar cel mai bun prieten al ei, DJ-ul parizian de 28 de ani Ben Attal. Acesta nu a făcut economii când a venit vorba de logodnă: doar inelul din aur, împodobit cu diamant, ar fi costat peste 40.000 de euro.

Thylane Blondeau a cunoscut faima la numai patru ani

Povestea de iubire dintre Thylane Blondeau și Ben Attal a început în 2020, la Paris, când prietenia dintre ei s-a transformat rapid într-o relație romantică. De atunci, cei doi au rămas aproape nedespărțiți. Printre primele lor escapade romantice s-a numărat o vacanță pe Côte d’Azur, în celebrul oraș Saint-Tropez.

Thylane Blondeau a devenit cunoscută încă de la vârsta de 4 ani, când a defilat pentru case de modă precum Jean Paul Gaultier și Dolce & Gabbana. Un an mai târziu, numele ei a ajuns în atenția întregii lumi după ce revista Vogue Enfants a numit-o „cea mai frumoasă fată din lume”. Cu toate acestea, modelul în vârstă de 24 de ani spune că, în ciuda succesului, se confruntă încă cu mai multe complexe.

