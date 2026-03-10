Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Consulul este subordonatul lui Țoiu și nu o să recunoască nimic până nu depunem plângere oficială la Parchet”

Malina Maria Fulga
10 mart. 2026, 22:06
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit deschis despre un subiect îndelung discutat în aceste zile în spațiul media, mai exact acuzația acestuia la adresa ministrei de externe, Oana Țoiu, despre care spune că ar fi dat ordin la consulat ca fiica fostului prim-ministru să nu poată urca în avionul ce urma să repatrieze mai mulți români din Dubai. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Irina era lângă consulul general, care a spus că doamna Țoiu a țipat la el”

După ce a acuzat-o pe ministra de externe, Oana Țoiu, că ar fi intervenit la consulatul din Emirate pentru a nu-i permite fiicei sale, Irina Ponta, îmbarcarea în avionul ce urma să repatrieze o parte din românii rămași în Dubai odată cu izbucnirea conflictului din regiune, fostul prim-ministru Victor Ponta a ținut să reexplice cursul evenimentelor, păstrându-și în continuare acuzațiile. Ponta susține că fiica sa i-a relatat cum consulul i-ar fi refuzat urcarea în autocarul ce urma să îi ducă pe români la avionul ce venea către România, motivând că ministra Oana Țoiu i-ar fi impus acest lucru telefonic.

„A zis și doamna Țoiu că el l-a sunat pe consulul general. Lucrurile sunt în felul următor, eu știu de la Irina, care era lângă consulul general, care a zis că a țipat doamna Țoiu la el. Și a zis: «Îmi pare rău, n-am cum să te pun în autobuz». Cum de unde știu? Știu de la fiica mea, care spune adevărul, și știu de la doamna Țoiu, care v-a confirmat public la conferința de presă: «Am discutat cu consulul despre zborul de evacuare din Muscat, care a menționat cazul special al unei minore neînsoțite. Răspunsul meu a fost că, în orice modificare, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile…». Eu citesc din doamna Țoiu. Iar eu spun că ea minte pe jumătate.”

De asemenea, acesta adaugă faptul că el și Daciana Sârbu au fost contactați telefonic pentru a li se cere acordul privind îmbarcarea fiicei lor minore, susținând că fiica sa ar fi îndeplinit toate criteriile necesare, fiind eligibilă să beneficieze de respectivul zbor.

„Da. M-a sunat și pe mine, și pe Daciana, ca să ne dăm acordul. Bun, cum îl cheamă pe cel care a sunat? Consulul general. M-a întrebat: «E minoră?». «Da, i-am trimis pașaportul». «Este singură sau e însoțită?». «Este singură». «E la distracție, la plajă, sau e cu o treabă?». «Este la o universitate americană». Astea erau cele trei condiții impuse de lege și de Ministerul de Externe.”

Consulul respectiv, spune Ponta, ar fi un subordonat al ministrei de externe, Oana Țoiu, acesta fiind și motivul pentru care nu recunoaște evenimentul.

„Este subordonatul doamnei Țoiu și pentru că, până la urmă o să facem chestia asta, o să depunem o plângere oficială. Atunci, la Parchet, vor trebui toți angajații consulatului să spună adevărul. Altfel, sunt subordonații doamnei Țoiu.”

