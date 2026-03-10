Ce a discutat premierul Bolojan cu reprezentanții Kaufland și Lidl: ”Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi”

Premierul Ilie Bolojan a avut marți, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanții Schwarz Group, compania care deține lanțurile de magazine Kaufland și Lidl. Potrivit comunicatului emis, discuțiile s-au concentrat pe oportunitățile de investiții în sectorul producției alimentare din România și pe promovarea producătorilor români pe piețele europene.

Investiții în producția alimentară din România

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat premierul Ilie Bolojan și CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski, care au discutat despre extinderea investițiilor în sectorul alimentar din România. Potrivit comunicatului emis, șeful Executivului a subliniat că pachetul de stimulare economică promovat de Guvern oferă mecanisme de sprijin pentru investiții, inclusiv credite cu garanții guvernamentale, scheme de ajutor de stat și alte facilități stabilite în acord cu normele europene.

”Prim-ministrul Bolojan a subliniat că pachetul de stimulare economică promovat de Guvern oferă mecanisme de susținere a investițiilor, precum credite care beneficiază de garanții guvernamentale, scheme de ajutor de stat și alte facilități stabilite în acord cu normele europene. De asemenea, sunt disponibile pârghii de încurajare a proiectelor pentru creșterea capacităților de producție în sectorul alimentar”, se arată în comunicatul emis.

Sprijin pentru producătorii români și digitalizarea economiei

O altă temă abordată a fost promovarea producătorilor români pe piețele europene. „Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi să-și crească capacitatea de producție și să ajungă la standardele cerute de piețele externe, însă colaborarea cu companii internaționale de anvergură le va schimba puternic abordarea”, a afirmat premierul.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și oportunitățile de colaborare în domeniul digital. Premierul a precizat că digitalizarea, integrarea sistemelor digitale și securitatea cibernetică sunt priorități pentru Guvern, având în vedere impactul acestora asupra economiei.

La discuțiile de la Palatul Victoria au mai participat vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei prim-ministrului Mihai Jurca și consilierul de stat Raul Gutin. Premierul a mulțumit reprezentanților companiei, printre care și Christian Groh, pentru investițiile realizate în România și a subliniat că economia românească oferă oportunități pentru extinderea proiectelor pe piața locală.

