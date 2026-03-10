Prima pagină » Actualitate » Ce a discutat premierul Bolojan cu reprezentanții Kaufland și Lidl: ”Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi”

Ce a discutat premierul Bolojan cu reprezentanții Kaufland și Lidl: ”Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi”

10 mart. 2026, 22:24, Actualitate
Ce a discutat premierul Bolojan cu reprezentanții Kaufland și Lidl: ”Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi”

Premierul Ilie Bolojan a avut marți, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanții Schwarz Group, compania care deține lanțurile de magazine Kaufland și Lidl. Potrivit comunicatului emis, discuțiile s-au concentrat pe oportunitățile de investiții în sectorul producției alimentare din România și pe promovarea producătorilor români pe piețele europene. 

Investiții în producția alimentară din România

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat premierul Ilie Bolojan și CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski, care au discutat despre extinderea investițiilor în sectorul alimentar din România. Potrivit comunicatului emis, șeful Executivului a subliniat că pachetul de stimulare economică promovat de Guvern oferă mecanisme de sprijin pentru investiții, inclusiv credite cu garanții guvernamentale, scheme de ajutor de stat și alte facilități stabilite în acord cu normele europene.

”Prim-ministrul Bolojan a subliniat că pachetul de stimulare economică promovat de Guvern oferă mecanisme de susținere a investițiilor, precum credite care beneficiază de garanții guvernamentale, scheme de ajutor de stat și alte facilități stabilite în acord cu normele europene. De asemenea, sunt disponibile pârghii de încurajare a proiectelor pentru creșterea capacităților de producție în sectorul alimentar”, se arată în comunicatul emis.

Sprijin pentru producătorii români și digitalizarea economiei

O altă temă abordată a fost promovarea producătorilor români pe piețele europene. „Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi să-și crească capacitatea de producție și să ajungă la standardele cerute de piețele externe, însă colaborarea cu companii internaționale de anvergură le va schimba puternic abordarea”, a afirmat premierul.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și oportunitățile de colaborare în domeniul digital. Premierul a precizat că digitalizarea, integrarea sistemelor digitale și securitatea cibernetică sunt priorități pentru Guvern, având în vedere impactul acestora asupra economiei.

  • La discuțiile de la Palatul Victoria au mai participat vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei prim-ministrului Mihai Jurca și consilierul de stat Raul Gutin. Premierul a mulțumit reprezentanților companiei, printre care și Christian Groh, pentru investițiile realizate în România și a subliniat că economia românească oferă oportunități pentru extinderea proiectelor pe piața locală.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dacă americanii cer să folosească bazele noastre militare, înseamnă că se prelungește războiul”
23:00
Ion Cristoiu: „Dacă americanii cer să folosească bazele noastre militare, înseamnă că se prelungește războiul”
INEDIT Fotomodelul Thylane Blondeau, considerat cel mai frumos din lume, se mărită. Inelul a costat 40.000 de euro
22:31
Fotomodelul Thylane Blondeau, considerat cel mai frumos din lume, se mărită. Inelul a costat 40.000 de euro
RĂZBOI Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume. România și-a crescut importurile de arme cu aproape 200%, în ultimii ani
22:30
Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume. România și-a crescut importurile de arme cu aproape 200%, în ultimii ani
ACTUALITATE Victor Ponta: „Avionul din Oman a venit cu 14 locuri goale, cu multe persoane majore și cu câțiva USR-iști”
22:30
Victor Ponta: „Avionul din Oman a venit cu 14 locuri goale, cu multe persoane majore și cu câțiva USR-iști”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Consulul este subordonatul lui Țoiu și nu o să recunoască nimic până nu depunem plângere oficială la Parchet”
22:06
Victor Ponta: „Consulul este subordonatul lui Țoiu și nu o să recunoască nimic până nu depunem plângere oficială la Parchet”
TRAGEDIE Tragedie într-o bază aeriană din România. Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine. Cum s-a produs dezastrul
21:49
Tragedie într-o bază aeriană din România. Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine. Cum s-a produs dezastrul
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Adolescenții de astăzi dorm mult mai puțin decât cei de la finalul anilor 2000
LIFESTYLE De ce cănile și paharele ar trebui mereu depozitate cu susul în jos
22:51
De ce cănile și paharele ar trebui mereu depozitate cu susul în jos
RĂZBOI 🚨 Trump, amenințari teribile: Vor fi consecințe nemaivăzute dacă Iranul nu deminează Strâmtoarea Ormuz: „Am distrus 10 nave care „plantează” mine”
22:33
🚨 Trump, amenințari teribile: Vor fi consecințe nemaivăzute dacă Iranul nu deminează Strâmtoarea Ormuz: „Am distrus 10 nave care „plantează” mine”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 11 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
FLASH NEWS Concluziile lui Nicușor Dan pe tema prețurilor la energie, după reuniunea „Prietenii competitivității”. „Trebuie să facem o analiză”
21:55
Concluziile lui Nicușor Dan pe tema prețurilor la energie, după reuniunea „Prietenii competitivității”. „Trebuie să facem o analiză”
CONTROVERSĂ Trump încă vrea să transforme Canada în al 51-lea stat al SUA după ce s-a referit la premierul Mark Carney ca „viitorul guvernator”
21:49
Trump încă vrea să transforme Canada în al 51-lea stat al SUA după ce s-a referit la premierul Mark Carney ca „viitorul guvernator”
RAPORT Raportul SIE pe 2025, analizat în Parlament. Amenințările din Rusia și Iran, printre principalele teme discutate
21:42
Raportul SIE pe 2025, analizat în Parlament. Amenințările din Rusia și Iran, printre principalele teme discutate

Cele mai noi

Trimite acest link pe