Victor Ponta: „Avionul din Oman a venit cu 14 locuri goale, cu multe persoane majore și cu câțiva USR-iști”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum în avionul în care i-ar fi fost interzisă urcarea Irinei Ponta se aflau multe persoane în afara criteriilor de risc. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum în avionul în care i-ar fi fost interzisă urcarea Irinei Ponta se aflau multe persoane în afara criteriilor de risc. Acesta a început prin a povesti evenimentele prin care a trecut fiica sa. Politicianul susține că Oana Țoiu ar fi sunat personal să fie dată jos Irina. Prezența acesteia ar fi fost o problemă de imagine pentru Ministru. Ponta menționează că în acel avion erau persoane în afara criteriilor de risc. Pe lângă cele 14 locuri goale, acesta susține că au fost și mulți majori, puși pe liste de partide.

„Fiica mea nu a mers la distracție în Dubai. Nu că ar fi fost rău să meargă, dar nu era la distracție. Era la una dintre cele mai prestigioase universități americane, care a invitat-o acolo. I-au plătit absolut tot. A început nebunia asta sâmbătă. Ea trebuia să se întoarcă duminică în țară. Ca orice părinți… De asta era singură… Că înțeleg că se spune, domnule Ponta și cu Daciana au lăsat copilul singur. Nu, nu aveam voie noi la universitate. Ea stătea în universitatea americană. Am aflat că de ce nu știam că e război. Păi, pentru că nu sunt așa de deștept ca doamna Țoiu, care știa cu 2 săptămâni înainte că o să fie război… Am încercat să o pune pe orice. Primul avion a avut trei bilete de avion, toate cursele s-au anulat, luate de ei, de universitate. Nu au fost de noi. Din prima zi, de sâmbătă, Daciana a anunțat și la ambasadă, și la consulat, domnule, un copil minor neînsoțit, ca să știți, e lege. Așa prevede legea, dacă nu mă înșel. Și marți sau miercuri au sunat-o de la consulat. M-au sunat și pe mine, domnule, se face un transport numai pentru copiii minori neînsoțiți. Aveți un minor? Da, am trimis pașaportul. Este neînsoțită? Da. Ai acordul părinților să vii în țară? Da, cu autobuzul din Dubai până în Oman. Asta a fost miercuri, 4 martie. I s-a spus joi, la ora 11:00 vii, te prezinți la consulat. De acolo e treaba consulatului, cei de la Universitatea Americană, știi cum sunt americanii, domnule, responsabilitate, chestii. Au primit mailuri, au aranjat tot, au dus-o ei cu mașina. La ora 11:00 era în fața consulatului. Când să se urce în autobuzul de Oman, a sunat doamna Țoiu personal, pe Consulul General. A țipat la el că îl dă afară, că nu există să se urce cineva cu numele de Ponta. Că e o problemă de imagine pentru ea. Cum s-o aducă ea pe fata lui Ponta… Oamenii nu sunt doar ticăloși, sunt și imbecili. Nu-s oameni, de fapt, sunt neoamenii ăștia de la USR. Oamenii din consulat s-au purtat foarte frumos și vreau să fie foarte clar. După aia, hai că o ajutăm… După care, au încercat cei din consulat, de asta zic, de ei vreau să vorbesc frumos, că-s oameni normali la cap. Își fac datoria. Au încercat să-i găsească un zbor, dar nu i-au găsit… A venit avionul ăla din Oman cu 14 locuri goale, cu doar 95 de minori, cu vreo 50-60 de majori, dintre care câțiva erau de la USR și PMP. Deci minciuna că, domnule, n-avem loc în avion… Ba ați avut loc în avion.”, a explicat politicianul.