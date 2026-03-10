Prima pagină » Știri politice » Concluziile lui Nicușor Dan pe tema prețurilor la energie, după reuniunea „Prietenii competitivității”. „Trebuie să facem o analiză”

Concluziile lui Nicușor Dan pe tema prețurilor la energie, după reuniunea „Prietenii competitivității”. „Trebuie să facem o analiză”

Ruxandra Radulescu
10 mart. 2026, 21:55, Știri politice
Concluziile lui Nicușor Dan pe tema prețurilor la energie, după reuniunea

Președintele Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe social-media că, la reuniunea „Prietenii Competitivității”, principala temă de discuție cu liderii europeni a fost majorarea prețurilor la energie, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Unul dintre aspectele intens analizate a fost nevoia urgentă a statelor europene de a-și reduce dependența în ceea ce privește resursele de petrol și gaze.

Nicușor Dan a participat prin videoconferință la reuniunea „Prietenii Competitivității” în cadrul căreia statele participante au purtat un dialog în vederea pregătirii Consililiului European, desfășurat în perioada 19-20 martie 2026.

Tema de discuție s-a focusat pe majorarea tarifelor la petrol și gaze naturale, una dintre consecințele majore pentru Europa, în urma escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

„Am avut în această seară un dialog aplicat cu liderii europeni în cadrul reuniunii prin videoconferință a grupului de state „Prietenii Competitivității”. A fost o întâlnire foarte utilă din perspectiva coordonării pozițiilor noastre, în pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2026.

Principalul subiect abordat a fost cel legat de prețurile la energie si impactul lor asupra obiectivelor de consolidare a competitivității europene și de stimulare a industriei, agravat recent de creșterea prețurilor la petrol și gaze pe piața internațională, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu”, a menționat Nicușor Dan.

„Uniunea Europeană trebuie să își reducă dependențele cât mai rapid”

Liderii europeni au convenit asupra nevoii urgente de reducere a tarifelor la energie. În ceea ce privește România, Nicușor Dan susține valorificarea resurselor proprii.

„Am subliniat nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei și cetățenilor și să fie relansată competitivitatea economiei europene, iar asupra acestei chestiuni a fost consens între liderii participanți.
În paralel, trebuie să facem o analiză a modului în care vom aborda sectorul energetic pe termen mediu și lung, care să vizeze valorificarea rolului resurselor proprii și revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european.

În mod cert, Uniunea Europeană trebuie să își consolideze autonomia în acest sector și să își reducă dependențele cât mai rapid”, a mai precizat președintele.

FOTO: Mediafax

