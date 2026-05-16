Prima pagină » Știri externe » Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”

Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”

Mihai Tănase
Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele Donald Trump a declarat că vânzările de arme către Taiwan reprezintă un „atu de negociere” în relația cu Beijingul. Liderul de la Casa Albă lasă în suspensie un contract militar de 14 miliarde de dolari aprobat deja de Congresul SUA.

Președintele Donald Trump a declarat că decizia privind noile vânzări de armament către Taiwan va depinde de evoluția relației cu China, sugerând că Washingtonul folosește acest dosar drept instrument de presiune în negocierile cu Beijingul, scrie The New York Times.

Într-un interviu acordat Fox News, liderul de la Casa Albă a afirmat că păstrează „în aer” contractul de vânzare de arme către Taiwan, în valoare de 14 miliarde de dolari, aprobat deja de Congresul american.

„Depinde de China. Sincer, este un atu foarte bun de negociere pentru noi. Este vorba despre multe arme”, a declarat Donald Trump.

Declarațiile vin după vizita oficială efectuată de președintele american la Beijing, unde subiectul Taiwanului a fost unul dintre cele mai sensibile puncte discutate cu liderul chinez Xi Jinping.

Trump a precizat anterior, în timpul zborului de întoarcere din China spre Statele Unite, că va lua o decizie privind livrările de armament către Taiwan „în viitorul apropiat”.

China respinge categoric vânzările de arme către Taiwan

Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului chinez și se opune ferm oricăror livrări de armament american către insulă.

Deși Taiwanul are un guvern ales democratic și funcționează independent de decenii, China continuă să revendice insula și a amenințat în repetate rânduri cu utilizarea forței militare pentru reunificare.

Taiwanul nu a făcut niciodată parte din Republica Populară Chineză fondată în 1949, însă dosarul rămâne una dintre cele mai periculoase surse de tensiune dintre Beijing și Washington.

În ultimii ani, Statele Unite au sprijinit constant modernizarea armatei taiwaneze și întărirea capacităților defensive ale insulei. Congresul american a aprobat cel mai recent pachet major de armament destinat Taiwanului în ianuarie 2025.

Autoritățile de la Taipei consideră achizițiile de armament american esențiale pentru securitatea și stabilitatea regiunii.

„Vânzările de arme americane către Taiwan au fost mereu o piatră de temelie a păcii şi stabilităţii în regiune”, a declarat viceministrul taiwanez de Externe, Chen Ming-chi.

Oficialul a subliniat că poziția Statelor Unite față de Taiwan nu s-a schimbat și că insula își menține strategia de consolidare a apărării.

„Este crucial ca Taiwanul să îşi arate determinarea de a se apăra singur”, a afirmat Chen Ming-chi.

Potrivit acestuia, Taipei va continua dialogul cu Washingtonul pentru a obține clarificări privind viitorul contractelor militare și cooperarea strategică dintre cele două părți.

Recomandarea autorului

Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din ISIS: „Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat. A crezut că se poate ascunde în Africa”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear
10:25
Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear
ANALIZA de 10 Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
10:00
Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
FLASH NEWS Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din ISIS: „Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat. A crezut că se poate ascunde în Africa”
09:36
Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din ISIS: „Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat. A crezut că se poate ascunde în Africa”
APĂRARE Bloomberg: Conducta strategică pentru NATO din Flancul Estic. Turcia propune un plan de un miliard de euro prin care să alimenteze militar România
09:01
Bloomberg: Conducta strategică pentru NATO din Flancul Estic. Turcia propune un plan de un miliard de euro prin care să alimenteze militar România
CONTROVERSĂ Vremuri grele în Rusia lui Putin? Companiile private plătesc din propriile buzunare apărarea aeriană împotriva dronelor ucrainene. Cum s-a ajuns până aici
09:00
Vremuri grele în Rusia lui Putin? Companiile private plătesc din propriile buzunare apărarea aeriană împotriva dronelor ucrainene. Cum s-a ajuns până aici
APĂRARE Keir Starmer pregătește o creștere masivă a bugetului Apărării în plină criză politică. Londra anunță investiții militare de 24 miliarde dolari
08:27
Keir Starmer pregătește o creștere masivă a bugetului Apărării în plină criză politică. Londra anunță investiții militare de 24 miliarde dolari
Mediafax
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
BOMBĂ! Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Click
Cele mai norocoase și fericite zodii ale verii 2026. Li se schimbă viața în bine, destinul le surâde pe toate planurile, au parte de iubire, bani și reușite neașteptate
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲
Ce se întâmplă doctore
Camelia Pătrășcanu nominalizează zodia care se va îmbogăți până pe data de 1 iunie 2026
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
O structură gigantică observată cu Telescopul Hubble răstoarnă tot ce se știa despre nașterea planetelor
REACȚIE Alexandru Nazare, după avertismentul S&P: „Trebuie să fim foarte atenți, poziția rating-ului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă”
11:01
Alexandru Nazare, după avertismentul S&P: „Trebuie să fim foarte atenți, poziția rating-ului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă”
FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță care este prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni. Cu ce mesaj va merge la Cotroceni
10:55
Ilie Bolojan anunță care este prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni. Cu ce mesaj va merge la Cotroceni
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Nu am avut un sprijin din partea Serviciilor Secrete. Am avut destul de multe șicane în studenție. Nu am fost membru de partid”
10:30
Călin Georgescu: „Nu am avut un sprijin din partea Serviciilor Secrete. Am avut destul de multe șicane în studenție. Nu am fost membru de partid”
FLASH NEWS Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină
10:28
Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină
UTILE Ce boli produce, de fapt, consumul de alcool
10:27
Ce boli produce, de fapt, consumul de alcool
Gândul de Vreme Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
10:26
Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe