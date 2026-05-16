Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”

Președintele Donald Trump a declarat că vânzările de arme către Taiwan reprezintă un „atu de negociere” în relația cu Beijingul. Liderul de la Casa Albă lasă în suspensie un contract militar de 14 miliarde de dolari aprobat deja de Congresul SUA.

Președintele Donald Trump a declarat că decizia privind noile vânzări de armament către Taiwan va depinde de evoluția relației cu China, sugerând că Washingtonul folosește acest dosar drept instrument de presiune în negocierile cu Beijingul, scrie The New York Times.

Într-un interviu acordat Fox News, liderul de la Casa Albă a afirmat că păstrează „în aer” contractul de vânzare de arme către Taiwan, în valoare de 14 miliarde de dolari, aprobat deja de Congresul american.

„Depinde de China. Sincer, este un atu foarte bun de negociere pentru noi. Este vorba despre multe arme”, a declarat Donald Trump.

Declarațiile vin după vizita oficială efectuată de președintele american la Beijing, unde subiectul Taiwanului a fost unul dintre cele mai sensibile puncte discutate cu liderul chinez Xi Jinping.

Trump a precizat anterior, în timpul zborului de întoarcere din China spre Statele Unite, că va lua o decizie privind livrările de armament către Taiwan „în viitorul apropiat”.

China respinge categoric vânzările de arme către Taiwan

Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului chinez și se opune ferm oricăror livrări de armament american către insulă.

Deși Taiwanul are un guvern ales democratic și funcționează independent de decenii, China continuă să revendice insula și a amenințat în repetate rânduri cu utilizarea forței militare pentru reunificare.

Taiwanul nu a făcut niciodată parte din Republica Populară Chineză fondată în 1949, însă dosarul rămâne una dintre cele mai periculoase surse de tensiune dintre Beijing și Washington.

În ultimii ani, Statele Unite au sprijinit constant modernizarea armatei taiwaneze și întărirea capacităților defensive ale insulei. Congresul american a aprobat cel mai recent pachet major de armament destinat Taiwanului în ianuarie 2025.

Autoritățile de la Taipei consideră achizițiile de armament american esențiale pentru securitatea și stabilitatea regiunii.

„Vânzările de arme americane către Taiwan au fost mereu o piatră de temelie a păcii şi stabilităţii în regiune”, a declarat viceministrul taiwanez de Externe, Chen Ming-chi.

Oficialul a subliniat că poziția Statelor Unite față de Taiwan nu s-a schimbat și că insula își menține strategia de consolidare a apărării.

„Este crucial ca Taiwanul să îşi arate determinarea de a se apăra singur”, a afirmat Chen Ming-chi.

Potrivit acestuia, Taipei va continua dialogul cu Washingtonul pentru a obține clarificări privind viitorul contractelor militare și cooperarea strategică dintre cele două părți.

