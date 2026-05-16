Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină
Un cetățean britanic în vârstă de 62 de ani, urmărit internațional, a fost depistat de polițiști în județul Neamț. Bărbatul este cercetat pentru introducerea în Marea Britanie a 500 de kilograme de cocaină și riscă o condamnare la închisoare pe viață. 

Bărbatul din Marea Britanie era căutat în baza unui mandat de arestare emis de Judecătoria Westminster. Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, a fost reţinut şi încarcerat în arestul I.P.J. Bacău.

„La data de 14 mai 2026, în urma activităţilor operative, poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale – Serviciului Urmăriri, cu sprijinul poliţiştilor serviciilor de investigaţii criminale – compartimentele urmăriri din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Neamţ şi Botoşani, au depistat şi reţinut, în municipiul Roman, judeţul Neamţ, un bărbat (cetăţean britanic), de 62 de ani, urmărit internaţional de către autorităţile judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii, în baza unui mandat de arestare emis de Judecătoria Westminster”, a anunţat, vineri seară, Poliţia Română.

Britanicul ar putea fi condamnat la închisoare pe viață

Potrivit polițiștilor, bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de „asociere în scopul încălcării interzicerii introducerii în țară a drogurilor din categoria A, prevăzute de Codul Vamal CEMA și articolul 1 din Legea privind infracțiunile din 1977, fapte pentru care legistația britanică prevede pedeapsa maximă cu detențiunea pe viață”.

Bărbatul este acuzat că, în țara de orgine, a constituit un grup de criminalitate organizată, care a vizat intorucere pe teritoriul Marii Britanii a aproximativ 500 de kilograme de cocaină, în luna august 2024, cu o valoare de piața de 13 milioane de lire sterline. A fost folosită o barcă pneumatică pentru a recupera livrarea drogurilor depozitate în largul mării.

