Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteo valabilă de sâmbătă – 16 mai, ora 12:00 – și până duminică, 17 mai, la ora 15.00.
„În a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte.
Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial. Se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.
Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara de vineri (15 mai), în vestul și sud-vestul țării, dar pe arii restrânse”, au transmis meteorologii ANM.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.
„Acum, cerul este mai mult senin în partea de sud și de sud-est a teritoriului.
Local vor depăși 40-60 l/metru pătrat, iar izolat 70 l/ metru pătrat”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
