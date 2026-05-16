Prima pagină » Știri » Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul

Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteo valabilă de sâmbătă – 16 mai, ora 12:00 – și până duminică, 17 mai, la ora 15.00.

În a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte.

Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial. Se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.

  • Sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40… 60 km/h).
  • Duminică, vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara de vineri (15 mai), în vestul și sud-vestul țării, dar pe arii restrânse”, au transmis meteorologii ANM. 

Sursa – ANM

ANM: „Cod portocaliu pentru averse torențiale și cantități de apă însemnate”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.

Acum, cerul este mai mult senin în partea de sud și de sud-est a teritoriului.

  • Dar de astăzi, de la ora 12.00, și până mâine la 10:00, partea de sud și sud-vest a teritoriului se află sub incidența unui cod galben general.
  • De la orela 14:00 și până mâine dimineață, județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, precum și zona de munte a județelor Gorj și Prahova se află sub incidența unui cod portocaliu pentru averse torențiale și cantități de apă însemnate.

Local vor depăși 40-60 l/metru pătrat, iar izolat 70 l/ metru pătrat”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
10:00
Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
CONTROVERSĂ Vremuri grele în Rusia lui Putin? Companiile private plătesc din propriile buzunare apărarea aeriană împotriva dronelor ucrainene. Cum s-a ajuns până aici
09:00
Vremuri grele în Rusia lui Putin? Companiile private plătesc din propriile buzunare apărarea aeriană împotriva dronelor ucrainene. Cum s-a ajuns până aici
CONTROVERSĂ Avalanșă de sinecuri în ultimele zile ale Guvernului. Ministrul demis al Economiei, Irineu Darău, își numește colegii de la USR în conducerea companiilor de stat: „Ar fi trebuit să organizeze concurs”
06:30
Avalanșă de sinecuri în ultimele zile ale Guvernului. Ministrul demis al Economiei, Irineu Darău, își numește colegii de la USR în conducerea companiilor de stat: „Ar fi trebuit să organizeze concurs”
ANUNȚ Avertismentul MAI: Escrocii au clonat numerele Ministerului Afacerilor Interne și sună la oameni pentru a-i înșela. Cum recunoști infractorii
16:28
Avertismentul MAI: Escrocii au clonat numerele Ministerului Afacerilor Interne și sună la oameni pentru a-i înșela. Cum recunoști infractorii
FLASH NEWS Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
11:39
Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
Gândul de Vreme Avertisment al meteorologilor. Ploi torențiale, vânt, descărcări electrice și grindină în mai multe zone ale țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:41
Avertisment al meteorologilor. Ploi torențiale, vânt, descărcări electrice și grindină în mai multe zone ale țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Mediafax
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
BOMBĂ! Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Click
Cele mai norocoase și fericite zodii ale verii 2026. Li se schimbă viața în bine, destinul le surâde pe toate planurile, au parte de iubire, bani și reușite neașteptate
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲
Ce se întâmplă doctore
Camelia Pătrășcanu nominalizează zodia care se va îmbogăți până pe data de 1 iunie 2026
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
O structură gigantică observată cu Telescopul Hubble răstoarnă tot ce se știa despre nașterea planetelor
DOCUMENT Tezaurul de aur vândut de Ceaușescu pentru a achita datoria externă a țării, planul nebun care i-a grăbit sfârșitul. Câte tone au fost înstrăinate
11:10
Tezaurul de aur vândut de Ceaușescu pentru a achita datoria externă a țării, planul nebun care i-a grăbit sfârșitul. Câte tone au fost înstrăinate
REACȚIE Alexandru Nazare, după avertismentul S&P: „Trebuie să fim foarte atenți, poziția rating-ului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă”
11:01
Alexandru Nazare, după avertismentul S&P: „Trebuie să fim foarte atenți, poziția rating-ului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă”
FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță care este prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni. Cu ce mesaj va merge la Cotroceni
10:55
Ilie Bolojan anunță care este prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni. Cu ce mesaj va merge la Cotroceni
FLASH NEWS Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”
10:53
Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Nu am avut un sprijin din partea Serviciilor Secrete. Am avut destul de multe șicane în studenție. Nu am fost membru de partid”
10:30
Călin Georgescu: „Nu am avut un sprijin din partea Serviciilor Secrete. Am avut destul de multe șicane în studenție. Nu am fost membru de partid”
FLASH NEWS Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină
10:28
Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină

Cele mai noi

Trimite acest link pe