Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteo valabilă de sâmbătă – 16 mai, ora 12:00 – și până duminică, 17 mai, la ora 15.00.

„În a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte.

Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial. Se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40… 60 km/h).

Duminică, vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara de vineri (15 mai), în vestul și sud-vestul țării, dar pe arii restrânse”, au transmis meteorologii ANM.

ANM: „Cod portocaliu pentru averse torențiale și cantități de apă însemnate”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.

„Acum, cerul este mai mult senin în partea de sud și de sud-est a teritoriului.

Dar de astăzi, de la ora 12.00, și până mâine la 10:00, partea de sud și sud-vest a teritoriului se află sub incidența unui cod galben general.

De la orela 14:00 și până mâine dimineață, județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, precum și zona de munte a județelor Gorj și Prahova se află sub incidența unui cod portocaliu pentru averse torențiale și cantități de apă însemnate.

Local vor depăși 40-60 l/metru pătrat, iar izolat 70 l/ metru pătrat”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

