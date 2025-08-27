Motivul pentru care un cuplu a fost AMENDAT în tren, din cauza pisicii lor. De ce s-a primit o „plângere din partea mai multor călători”

Un cuplu din Franța a fost amendat cu suma de 110 euro într-un tren care circula între Paris și Vannes pentru că pisica lor, Monet, mieuna și deranja alți pasageri. Incidentul a avut loc joi, 21 august.

Cei doi aveau toate biletele în regulă, inclusiv cel al pisicii, care a costat 7 euro, iar proprietara a susținut că felina este obișnuită cu astfel de călătorii și nu a cauzat nicio problemă până acum, dar acum mai mulți călători s-au plâns de mieunatul excesiv al animalului.

De altfel, pe procesul verbal era scris „pisică care nu încetează să miaune” și „plângere din partea mai multor călători”, alături de „tulburarea ordinii publice” după ce controlorul i-ar fi propus femeii să schimbe locul pentru a calma tensiunile, dar aceasta a refuzat, potrivit capital.fr.

Operatorul feroviar național francez (SNCF) contestă, însă, versiunea cuplului și susține că amenda nu s-a dat pentru mieunături, ci pentru tensiunile dintre călătoare și ceilalți pasageri. Compania confirmă că i s-au propus proprietarei mai multe soluții alternative, dar ea le-a refuzat.

Pasagera amendată a depus o contestație oficială și spune că nu va mai călători cu trenul până când compania nu va lua o decizie privind sancțiunea pe care o consideră nedreaptă. SNCF a anunțat deja că intenționează să ia din nou legătura cu femeia, pentru a clarifica situația și promite să revizuiască dosarul.