O tânără a crezut că are gripă, dar medicii au diagnosticat-o cu o boală potențial LETALĂ după o ieșire într-un pub

06 oct. 2025, 19:11, Diverse
Indigo Duffy, o tânără de 22 de ani din Kingston, Londra, a fost diagnosticată cu scarlatină, după ce a participat la un concert aglomerat într-un pub din Brixton. Inițial, femeia a crezut că este vorba doar despre o răceală ușoară sau o gripă obișnuită, însă în doar câteva zile simptomele s-au agravat rapid.

Experiența sa a început aparent banal, cu o durere de gât pe care a pus-o pe seama unei răceli, însă tânăra povestește că, după o seară petrecută la un concert „foarte aglomerat” și „fierbinte” într-un pub din Brixton, a început să simtă un disconfort ciudat.

„Când am avut prima dată durerea de gât, m-am gândit că am luat o gripă banală, nimic grav. Era un concert foarte aglomerat, foarte fierbinte, și apoi am simțit o durere de gât arzătoare, dar nu aveam nicio idee ce era”, a povestit Indigo Duffy.

După câteva zile, simptomele s-au agravat și tânăra a decis să facă un duș cald pentru a se relaxa, însă momentul s-a transformat într-un adevărat șoc.

„Am intrat în duș și am observat că picioarele mele erau pline de umflături roșii arzătoare. Mă mâncau și mă usturau îngrozitor. Erau fierbinți și dureroase. Erupția era cu umflături, arăta oribil, și cu cât o scărpinam mai mult, cu atât se agrava”, a declarat aceasta.

A doua zi dimineață, când tânăta s-a trezit, erupția se răspândise pe tot corpul, iar panica a cuprins-o instantaneu.

„Mă simțeam ca un copil din epoca victoriană, bolnav. Mă gândeam la cum boala asta era considerată una medievală și cum, în trecut, a ucis atât de mulți oameni. M-a panicat puțin, sincer”, a mărturisit Indigo.

Speriată, a mers la camera de urgență, unde medicii i-au confirmat că suferă de scarlatină, o boală infecțioasă provocată de bacteria Streptococcus A. A primit tratament cu antibiotice și a fost sfătuită să rămână acasă cel puțin 24 de ore după începerea acestuia, pentru a evita răspândirea infecției. După o săptămână petrecută acasă, Duffy s-a vindecat, însă pielea de pe picioare a început să se usuce și să se descuameze, timp de două săptămâni.

„După ce am trecut de faza acută, m-am simțit epuizată. Picioarele mele arătau groaznic, pielea se exfolia. Totul m-a făcut să realizez cât de gravă poate fi o boală pe care o credeam de mult dispărută”, a spus ea.

Acum, femeia își împărtășește experiența pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la simptomele și riscurile scarlatinei, o boală despre care mulți cred, în mod greșit, că aparține trecutului.

Febra scarlatină este cauzată de bacteria Streptococcus A, care de obicei provoacă infecții ușoare, cum ar fi durerile de gât. Boala afectează în special copiii cu vârste cuprinse între 2 și 8 ani, însă poate apărea și la adulți.

În trecut, în epoca victoriană, febra scarlatină era considerată o boală mortală, dar astăzi este mult mai ușor de tratat datorită antibioticelor.

Simptomele inițiale ale febrei scarlatine seamănă cu cele ale gripei: febră mare, durere de gât și ganglioni umflați la nivelul gâtului. La 12–48 de ore de la debut, apare o erupție roșie pe piept și abdomen care se extinde rapid pe tot corpul. Un alt semn caracteristic este „limba de căpșună”, o peliculă albicioasă care se desprinde, lăsând limba roșie, umflată și acoperită de mici bubițe.

În acest context, Indigo Duffy speră că povestea ei va face oamenii mai atenți la primele simptome.

„Dacă simțiți o durere de gât ciudată și apoi apare o erupție roșie, mergeți imediat la medic. Nu e doar o răceală banală. Eu am învățat pe pielea mea cât de repede se poate agrava”, a declarat Indigo Duffy, potrivit bzi.ro.

Mediafax
