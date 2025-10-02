Prima pagină » Diverse » Ora de iarnă 2025 vine cu anumite SCHIMBĂRI pentru corpul uman. Cum poți să profiți pentru a-ți regla stilul de viață

Ora de iarnă 2025 vine cu anumite SCHIMBĂRI pentru corpul uman. Cum poți să profiți pentru a-ți regla stilul de viață

02 oct. 2025
Ora de iarnă 2025 vine cu anumite SCHIMBĂRI pentru corpul uman. Cum poți să profiți pentru a-ți regla stilul de viață
Ora de iarnă marchează revenirea la timpul standard, prin darea ceasurilor cu o oră înapoi, fiind opusul orei de vară, când dăm timpul înainte cu o oră. Scopul acestei schimbări este adaptarea activităților zilnice la lumina naturală, tot mai redusă pe măsură ce ne apropiem de iarnă. Astfel, diminețile devin mai luminoase, iar serile se scurtează, dar acest care poate influența atât programul, cât și starea de spirit.

Astfel, deși poate să pară o simplă formalitate, trecerea la ora de iarnă poate avea efecte clare asupra organismului. Soarele răsare mai devreme, lucru benefic pentru cei activi dimineața, dar apusul are loc mai repede, reducând timpul petrecut în lumină naturală. Acest lucru poate afecta nivelul de energie și calitatea somnului.

Specialiștii atrag atenția că modificarea ritmului circadian* necesită câteva zile de adaptare, iar o rutină echilibrată poate ajuta corpul să se alinieze mai ușor la noul program. Înțelegerea modului în care corpul reacționează la acest ritm diferit poate fi primul pas spre un stil de viață mai echilibrat în sezonul rece, notează Știrile Pro TV.

Deci, chiar dacă schimbarea pare un câștig, adică o oră în plus de somn, organismul nu se adaptează întotdeauna la fel de ușor. În primele zile de după trecerea la ora de iarnă, mulți au tulburări minore de somn, treziri frecvente sau senzația de oboseală persistentă.

Potrivit specialiștilor de la Harvard.edu, perioada de adaptare poate dura până la o săptămână, timp în care corpul își recalibrează ceasul intern. Această tranziție afectează ritmurile circadiene, mecanismul biologic care reglează somnul, energia și dispoziția.

Lumina dimineții devine mai intensă, dar apusul mai devreme reduce expunerea la soare, influențând astfel nivelul de serotonină și melatonină. Dezechilibrul temporar dintre ora oficială și nevoile organismului este cunoscut drept „jet lag social”, o stare similară cu cea trăită după schimbarea fusului orar, potrivit sursei citate.

Iar efectele nu se opresc la nivelul somnului, unele studii arătând că în primele zile după această modificare se înregistrează creșteri ușoare ale riscului de accidente sau probleme cardiovasculare, cauzate de oboseală și lipsa de adaptare.

De asemenea, schimbarea orei poate accentua tulburările de dispoziție și anxietatea, mai ales la persoanele sensibile la lumină sau la variațiile de somn.

Cum te poți adapta mai ușor la ora de iarnă, reglându-ți stilul de viață

Pentru a trece mai ușor prin această tranziție, specialiștii recomandă ajustarea treptată a programului de somn. Cu câteva zile înainte de schimbare, este util să mergi la culcare și să te trezești cu 10–15 minute mai devreme, pentru a obișnui corpul cu noul ritm. O rutină constantă de somn, inclusiv în weekend, ajută organismul să își mențină echilibrul și să reducă efectele schimbării.

Lumina naturală joacă și ea un rol esențial în reglarea ceasului intern. O plimbare scurtă, dimineața, sau simpla expunere la lumina soarelui ajută la creșterea nivelului de energie și la reglarea somnului. Dacă diminețile sunt prea întunecate, o lampă cu spectru complet sau un „sunrise alarm clock” pot fi alternative eficiente.

Pentru un somn de calitate, mediul din dormitor este foarte important: aerul proaspăt, temperatura scăzută și întunericul complet susțin odihna profundă.

Evită ecranele, înainte de culcare, pentru că lumina albastră inhibă secreția de melatonină. În schimb, o baie caldă, cititul câtorva pagini sau exercițiile de respirație pot semnala corpului că e momentul pentru relaxare. Mai mult, limitează consumul de cafeină după prânz și evită mesele grele sau alcoolul seara, pentru a nu perturba somnul.

În primele zile, oboseala este normală și temporară, dar – dacă simți nevoia – un pui de somn scurt de 20–30 de minute poate ajuta la refacerea energiei. Activitatea fizică ușoară și hidratarea constantă contribuie și ele la o adaptare mai rapidă.

În România, trecerea la ora de iarnă are loc anual, în ultima duminică din octombrie. În noaptea respectivă, la ora 4:00 dimineața, ceasurile se dau înapoi la ora 3:00, oferindu-ne o oră în plus de somn. Anul acsta, România va trece oficial la ora de iarnă în noaptea dintre sâmbătă, 25 octombrie, și duminică, 26 octombrie 2025.

*Ritmul circadian este un ciclu biologic intern de aproximativ 24 de ore, care reglează procese fiziologice și comportamentale, cum ar fi ciclul somn-veghe, eliberarea de hormoni și temperatura corpului. Acesta este influențat de factori externi, în special lumina și întunericul, și este esențial pentru funcționarea optimă a organismului, dar perturbările sale pot duce la probleme de sănătate pe termen scurt și lung…

