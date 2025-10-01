Ora de iarnă 2025. Pe ce dată din luna octombrie dăm ceasul înapoi

România urmează să revină la ora de iarnă 2025, după cum se întâmplă în fiecare an. Data la care se dau ceasurile înapoi diferă în funcție de an. Iată data din luna octombrie când se schimbă ora în 2025.

Schimbarea fusului orar are loc în fiecare an, în luna octombrie. Din cauza faptului că noaptea devine tot mai mare, cu atât mai mult în această lună, românii și alte țări dau ceasurile înapoi cu o oră.

Data la care se schimbă ora în România este diferită în fiecare an, însă, potrivit tradiției, trebuie să fie ultima sâmbătă din luna octombrie. Prin urmare, în anul 2025, românii vor da ceasurile înapoi cu o oră în noaptea de 25 octombrie spre 26 octombrie, adică în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Iar după ce ziua se va mări din nou, anul nou, în primăvară, ceasurile se vor da înainte din nou cu o oră. Asta are ca scop inclusiv economisirea de energie, având în vedere că toamna și iarna soarele apune mai repede, iar ziua devine mai scurtă.

Schimbarea orei poate avea însă și efecte asupra organismului oamenilor, deși nu foarte grave. Astfel că, după noaptea în care ceasul a fost dat înapoi, oamenii pot să aibă tulburări ale ritmului cicardian, adică ceasul biologic care reglează somnul.

Altfel spus, somnul oamenilor poate să fie afectat o perioadă. Acest lucru duce la alte efecte, precum lipsa de energie, de productivitate sau chiar tulburări ale sistemului nervos.

De ce se schimb ă ora

Schimbarea orei se întâmplă din mai multe motive. Unul ar fi chiar economisirea energiei, în așa fel încât oamenii să își desfășoare activitatea mai muly pe timp de zi și mai puțin pe timp de noapte. Un alt motiv poate fi și beneficiile luminii naturale și concentrarea activității oamenilor în perioada din zi în care au parte de lumină naturală.

Există însă și specialiști care recomandă renunțarea la schimbarea orei, precum Societatea Americană de Medicină a Somnului, din cauza efectelor negative pe care acest obicei le poate avea, enunțate anterior.

