Pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, primul pas este consultația la medicul cardiolog. În urma consultului, medicul recomandă investigațiile necesare pentru stabilirea diagnosticului corect sau chiar consultații la alte specialități medicale. Încă din acest stadiu preliminar, este recomandată o abordare integrată și multidisciplinară, prin care pacientul să aibă acces toate serviciile medicale de care are nevoie, fără să fie nevoit să se deplaseze la alte centre medicale. Această abordare este asigurată de echipa inimii.

Echipa inimii include medici cu diferite specializări implicate în gestionarea bolilor cardiovasculare: cardiologie, chirurgie cardiovasculară, anestezie și terapie intensivă cardiovasculară, cardiologie intervențională, imagistică medicală, medicină de urgență, medicină fizică și de reabilitare. În acest fel, pacientul are acces la consultații de specialitate, la proceduri avansate de diagnostic și la tratament personalizat, adaptat la nevoile sale.

Investigațiile includ, în funcție de indicație, analize de laborator, examinări imagistice sau proceduri minim invazive, cum este angiografia. Dacă pacientul are deja un diagnostic de boală cardiovasculară sau un set de investigații efectuate, medicul poate solicita, dacă va considera necesar, proceduri suplimentare.

Pe baza rezultatelor furnizate de investigațiile efectuate, echipa inimii decide care este cel mai potrivit tratament pentru fiecare caz în parte. În funcție de indicația stabilită, tratamentul pentru o afecțiune cardiovasculară poate fi conservator, prin medicație și schimbarea stilului de viață, sau poate fi necesară o intervenție chirurgicală.

În prezent, pacienții beneficiază și de metode minim invazive de tratament, cum sunt procedurile de cardiologie intervențională, efectuate prin abord endovascular, sau operațiile cardiovasculare realizate prin minitoracotomie sau prin chirurgie endoscopică. Tratamentele minim invazive implică un risc redus de complicații, o recuperare rapidă și durată mai scurtă de spitalizare.

Suportul specialiștilor în anestezie și terapie intensivă cardiovasculară este esențial, asigurând gestionarea corectă a unor eventuale situații neprevăzute și o reabilitare optimă. Postoperator, un program de recuperare medicală, stabilit de un medic experimentat, în funcție de nevoile fiecărui pacient în parte, ajută la reluarea activităților obișnuite într-un timp cât mai scurt.

La Spitalul Clinic SANADOR, echipa inimii este formată din medici cu vastă experiență, care asigură pacienților servicii medicale complete, prin abordare integrată. Investigațiile imagistice sunt efectuate cu echipamente de ultimă generație, precum RMN 3 Tesla, iar tratamentul recomandat ține cont de specificul fiecărei persoane.

Procedurile de cardiologie intervențională sunt realizate în deplină siguranță, în Laboratorul de Cateterism, singurul din România dotat cu două angiografe ultraperformante Philips Azurion 7, iar intervențiile de chirurgie cardiovasculară se desfășoară într-un bloc operator complet digitalizat, cu suportul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I.

De asemenea, la Spitalul Clinic SANADOR pacienții beneficiază și de un program personalizat de recuperare medicală, prin proceduri de fizioterapie și kinetoterapie, în funcție de recomandarea medicului. Monitorizarea pe termen lung, esențială pentru o persoană cu afecțiuni cardiovasculare, este asigurată prin consultații și investigații periodice, care permit identificarea din timp a unor eventuale complicații.