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(P) Cât de mult contează metoda cu care ai depus, în momentul în care soliciți o retragere la casino online

(P) Cât de mult contează metoda cu care ai depus, în momentul în care soliciți o retragere la casino online
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Metoda pe care o folosești pentru a efectua depuneri la casino online poate influența modul în care este procesată o retragere. Nu toate metodele prin care efectuezi depuneri pot fi folosite și la retrageri, iar acest lucru este cât se poate de logic. Din moment ce unele cazinouri permit efectuarea depunerilor cash sau prin carduri preplătite, nu ar exista o modalitate prin care fondurile să fie retrase astfel.

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Pe lângă depunerile prin card bancar și portofel electronic, la unele cazinouri online sunt acceptate și depuneri prin mijloace cash, cum ar fi OKTO.Cash sau prin cardurile PaysafeCard. Când depui folosind cardul bancar și vrei să retragi tot prin același mijloc, lucrurile sunt simple și nu necesită o acțiune suplimentară. La fel și prin portofel electronic. În schimb, dacă depui prin celelalte mijloace, vei fi nevoit să retragi prin card bancar, transfer bancar și portofel electronic.

Înainte de a efectua o retragere printr-o altă modalitate decât cea prin care s-a făcut depunerea, cazinourile online pot solicita încă o depunere prin soluția prin care se dorește efectuarea retragerii. Aceasta este o modalitate prin care cazinoul online vrea să verifice că respectivul cont în care ajung banii chiar îți aparține.

Cum poate apărea o întârziere la retragere

În primul rând, înainte de a efectua o retragere, asigură-te că ai contul verificat. Aceasta este o procedură obligatorie din punct de vedere legal și durează doar câteva minute. Nu uita de toate aspectele: pe lângă verificarea identității, trebuie să-ți verifici și adresa și să oferi un extras de cont.

În altă ordine de idei, o retragere pe o platformă de casino nu presupune întotdeauna transferul imediat al banilor. Înainte de efectuarea plății, operatorul poate verifica activitatea utilizatorului.

În același timp, apare și situația în care un jucător depune cu un card bancar și dorește să efectueze o retragere pe alt card. De exemplu, un jucător poate folosi un card pentru a alimenta contul, dar ulterior poate constata că acel card a expirat sau a fost înlocuit. În această situație, retragerea poate necesita cereri suplimentare din partea operatorului și verificarea unei metode alternative.

O altă situație apare atunci când numele titularului contului de casino nu corespunde cu cel asociat metodei de plată. O astfel de diferență poate necesita verificări suplimentare sau respingerea tranzacției.

De asemenea, timpul necesar procesării de către operator trebuie separat de timpul transferului efectuat de bancă sau de furnizorul de plăți. Chiar dacă solicitarea a fost aprobată, banii pot ajunge ulterior în cont, în funcție de sistemul folosit. Ține cont că, în unele situații, chiar dacă banii au fost trimiși din contul cazinoului, depinde și de banca și procesatorul de plăți. Chiar dacă unele transferuri sunt efectuate rapid, sunt și situații în care banii pot ajunge în fiecare zi.

Ce să verifici înainte de a efectua prima depunere la casino online

Înainte de a efectua prima depunere la casino online, nu uita să verifici și dacă poți retrage prin această metodă. Cele mai simple cazuri sunt cele în care depui cu cardul sau portofelul electronic. Vei putea folosi aceeași metodă pentru a retrage. Dacă depui prin Paysafecard și OKTO.Cash, va trebui să cauți alte soluții de retragere.

De asemenea, nu uita să verifici limitele de depunere, dar și cele de retrageri. Ține cont că operatorii licențiați de ONJN rețin la sursă impozitul, conform prevederilor legale, astfel că nu toată suma pe care o vei retrage va ajunge în contul tău.

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