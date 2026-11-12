Președintele simte nevoia să atace public principalul partid de opoziție, AUR, pentru că are nevoie de un adversar, real sau închipuit, a afirmat jurnalistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! de joi. Astfel, explică acesta, Nicușor Dan încalcă litera Constituției, care prevede că șeful statului trebuie să fie un mediator între partidele politice, nu un evaluator al acestora.

Urmărește emisiunea integrală pe Youtube.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Lecția politică a lui Băsescu

Invitatul lui Ionuț Cristache în studioul Gândul a explicat modul cum și-a construit Nicușor Dan un adversar feroce din AUR. Cel mai probabil, acesta și-a însușit lecția lui Traian Băsescu. Și anume nevoie unui adversar puternic, care să fie demonizat în spațiul public.

„De ce a simțit nevoia să iasă? Cred că are o noimă politică pe două paliere. Unu, el neavând niciun discurs politic, în afară de această temă vagă cu ideea de a fi pro-european, pro-occidental, a învățat, poate chiar de la Traian Băsescu, poate și de la Iohannis, că dacă vrei să te dezvolți, să crești politic, trebuie să îți găsești un adversar. Și după ce a răsfoit el toată lista de partide, a zis că AUR ar fi acest adversar. De ce? Că este, așa cum se zice”.

Bușcu: E incredibil

Atacul virulent, de zeci de minute din conferința maraton susținută de liderul de la Cotroceni marți seară nu se justifică, mai spune cunoscutul publicist. Practic, AUR nu a fost niciodată la guvernare, iar acuzele lui Nicușor Dan încalcă Constituția, a mai explicat Doru Bușcu.

„Și a ieșit și a făcut un subiect dintr-un atac la AUR, venind cu niște lucruri neconstituționale, după părerea mea. Intrând în conflict cu Constituția, care cere să fie mediator. A răspuns cu societatea și cu partidul. Și a ales un partid, acuzându-l de lucruri cum ar fi situația economică dezastruoasă, când acest partid n-a fost la putere. Cum să dai vina pe un partid care n-a fost la putere? Incredibil! Deci, o dată și-a căutat un adversar, nu era nevoie să facă această conferință lungă, lâncezită”.

Distanțarea de PSD

O altă explicație a atacului lansat asupra AUR este, a completat redactorul-șef Cațavencii, nevoia resimțită de președinte de a opune simbolic PSD partidului suveranist. Așadar, Nicușor Dan vrea să se asigure că nu își va încheia prematur mandatul.