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Doru Bușcu, uluit de tactica lui Nicușor Dan de a ataca AUR de la Cotroceni: Cum să dai vina pe un partid care nu a fost la putere?

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Președintele simte nevoia să atace public principalul partid de opoziție, AUR, pentru că are nevoie de un adversar, real sau închipuit, a afirmat jurnalistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! de joi. Astfel, explică acesta, Nicușor Dan încalcă litera Constituției, care prevede că șeful statului trebuie să fie un mediator între partidele politice, nu un evaluator al acestora. 

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Lecția politică a lui Băsescu

Invitatul lui Ionuț Cristache în studioul Gândul a explicat modul cum și-a construit Nicușor Dan un adversar feroce din AUR. Cel mai probabil, acesta și-a însușit lecția lui Traian Băsescu. Și anume nevoie unui adversar puternic, care să fie demonizat în spațiul public.

De ce a simțit nevoia să iasă? Cred că are o noimă politică pe două paliere. Unu, el neavând niciun discurs politic, în afară de această temă vagă cu ideea de a fi pro-european, pro-occidental, a învățat, poate chiar de la Traian Băsescu, poate și de la Iohannis,dacă vrei să te dezvolți, să crești politic, trebuie să îți găsești un adversar. Și după ce a răsfoit el toată lista de partide, a zis că AUR ar fi acest adversar. De ce? Că este, așa cum se zice”.

Bușcu: E incredibil

Atacul virulent, de zeci de minute din conferința maraton susținută de liderul de la Cotroceni marți seară nu se justifică, mai spune cunoscutul publicist. Practic, AUR nu a fost niciodată la guvernare, iar acuzele lui Nicușor Dan încalcă Constituția, a mai explicat Doru Bușcu

Și a ieșit și a făcut un subiect dintr-un atac la AUR, venind cu niște lucruri neconstituționale, după părerea mea. Intrând în conflict cu Constituția, care cere să fie mediator. A răspuns cu societatea și cu partidul. Și a ales un partid, acuzându-l de lucruri cum ar fi situația economică dezastruoasă, când acest partid n-a fost la putere. Cum să dai vina pe un partid care n-a fost la putere? Incredibil! Deci, o dată și-a căutat un adversar, nu era nevoie să facă această conferință lungă, lâncezită”.

Distanțarea de PSD

O altă explicație a atacului lansat asupra AUR este, a completat redactorul-șef Cațavencii, nevoia resimțită de președinte de a opune simbolic PSD partidului suveranist. Așadar, Nicușor Dan vrea să se asigure că nu își va încheia prematur mandatul.

Și al doilea lucru, cred că a atacat AUR ca să-l separe, să-l distanțeze de PSD. Pentru că, pe termen lung, alianța PSD-AUR devine tot mai evidentă și mai necesară din perspectiva majorității. Pentru că polul dreptei nu se poate face cu PSD-ul, nu se poate face majoritatea nici cu AUR, că sunt ceva mai, să spunem, inflexibili decât PSD-ul. Și viitorul, fie el anticipat prin alegeri, fie el la termen, viitorul majorității va fi aproape sigur AUR-PSD. Prin fuziune, prin colaborare, prin alianță, prin ceva. Or, pentru Nicușor, asta poate însemna sfârșitul înainte de termen.

Comentarii 1
  • Gherbea Vasile

    Domnul Buscu il suspecteaza pe Dan de inteligenta. Cred ca greseste. Este doar un om mic plin de frustari amestec de nationalism fagarasan pe care la inteles gresit de la bunicii lui,care sigur au fost de orientare legionara ca toti rominii care iubeau Tara. Dan a absorbit un nationalism sanatos de la bunici cu mintea lui complicata de matematician. Nu traieste in lumea reala. Este frustat,plin de ura,se crede o inteligenta. Si are un dusman din perioada bataliilor pentru aprobarea lui madam Mungiu. Pe Simion. Pe care creatoarea de politicieni se pare ca la preferat. Ca era mai pe gustul rominilor. Ghiolban. Prost da zgomotos,exact reteta Basescu. Nu are nimic cu AUR.

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