Carnea de porc ar putea fi cu 15% mai scumpă înainte de Crăciun. Cele mai mari prețuri din ultimii 15 ani

Carnea de porc ar putea fi cu 15% mai scumpă înainte de Crăciun. Potrivit lui Adrian Negrescu, prețurile cărnii cresc din cauza costurilor de producție și transport, a cursului valutar și a dependenței de importuri. Cererea mai mare înaintea sărbătorilor și pesta porcină africană pun presiune suplimentară asupra pieței.

„Ne așteptăm la scumpiri între 10 și 15% în medie pentru toate aceste produse din carne de porc, în condițiile în care mare parte din carne vine din import”, a subliniat Adrian Negrescu, analist economic, pentru Știrile AgroTV.

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Pesta porcină africană complică situația pe piață. Autoritățile precizează că porcii crescuți în gospodării pot fi sacrificați doar pentru consum propriu, iar comercializarea este permisă doar pentru carnea verificată și avizată sanitar-veterinar.

„Doar carnea de porc provenită de la societățile comerciale, care este verificată, ștampilată de către medicii veterinari din abatoare, poate fi dată (comercializată – n.red.) în consum”, a spus Onoriu Țăranu, purtător de cuvânt Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău.

Proprietarii care sacrifică porci pentru consum propriu trebuie să anunțe medicul veterinar și să efectueze testul pentru depistarea trichinelozei, avertizează DSVSA Buzău.

„Este în interesul proprietarului să facă examenul de trichină, pentru că este o zoonoză care provoacă îmbolnăviri grave la om. Pentru asta trebuie să o ducă la medicul veterinar”, a adăugat Onoriu Țăranu.

Situația la nivelul județului Buzău

În județul Buzău sunt înregistrați aproximativ 31.000 de porci în gospodării. DSVSA estimează că 20.000-22.000 vor fi sacrificați pentru consum propriu de sărbători. În cele 19 ferme comerciale din județul Buzău sunt crescuți aproximativ 130.000 de porci. Carnea va ajunge pe piață doar după sacrificarea în abatoare autorizate și verificarea sanitar-veterinară. Chiar și în aceste condiții, de teama unor noi scumpiri, unii români au început pregătirile pentru Crăciun încă din noiembrie.

„Normal că ne orientăm la prețuri, ne interesează. Ne orientăm și cumpărăm în același timp, că nu avem ce face. Am început deja. Carne, am cumpărat carnea de porc. S-o am acolo, că nu știu la ce mă aștept”, spune o buzoiancă.

De altfel, comercianții observă o creștere a cererii pentru carnea destinată preparatelor tradiționale de Crăciun. Printre produse se numără: cap de porc, piciorușe, cotlet, pulpă, spată, carcasă la jumătate sau la sfert de porc. Autoritățile recomandă achiziționarea produselor doar din unități autorizate și verificate sanitar-veterinar.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ