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Lia Olguța Vasilescu prezintă noile picturi murale de pe clădirea unui liceu din Craiova. Ce semnificație au operele de artă

Lia Olguța Vasilescu prezintă noile picturi murale de pe clădirea unui liceu din Craiova. Ce semnificație au operele de artă
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Lia Olguța Vasilescu a prezentat, într-o postare pe Facebook, noile picturi murale de pe clădirea unui liceu din Craiova. În mesajul său, edilul a menționat și ce semnificație au operele de artă.

Două picturi murale, realizate de artiștii Andrei Tonița și Bianca Stancu, au fost finalizate la Liceul „Matei Basarab” din Craiova. Prima pictură murală înfățișează o tânără care privește spre zare, iar a doua reprezintă un tânăr constructor. Lucrările transmit mesaje despre curiozitate, imaginație și încrederea în construirea viitorului.

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Lia Olguța Vasilescu prezintă noile picturi murale de pe clădirea unui liceu din Craiova. Ce semnificație au operele de artă

Lia Olguța Vasilescu prezintă noile picturi murale de pe clădirea unui liceu din Craiova. Ce semnificație au operele de artă. Sursă foto: Facebook.

„Două noi picturi murale au fost finalizate la Liceul „Matei Basarab” din Craiova.

Pe pereții liceului au prins contur două personaje și două feluri de a privi lumea: o tânără care privește spre zare, amintindu-ne să trecem dincolo de ceea ce avem în față și un tânăr constructor, care ne arată că putem da formă aproape oricărui lucru pe care ni-l imaginăm.

Realizate de Andrei Tonița și Bianca Stancu, artiștii care au semnat picturile murale din Craiova, cele două lucrări aduc culoare în spațiul liceului și transmit un mesaj despre curiozitate, imaginație și încrederea de a construi viitorul”, a notat Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Lia Olguța Vasilescu prezintă noile picturi murale de pe clădirea unui liceu din Craiova. Ce semnificație au operele de artă

Lia Olguța Vasilescu prezintă noile picturi murale de pe clădirea unui liceu din Craiova. Ce semnificație au operele de artă. Sursă foto: Facebook.

Târgul de Crăciun din Craiova își deschide porțile de mâine, 13 noiembrie

De altfel, într-una dintre postările sale, Lia Olguța Vasilescu a anunțat că Târgul de Crăciun din Craiova se deschide începând cu data de 13 noiembrie 2026. Ediția din 2026 se va numi „Tărâmul Elfilor”. Pe TikTok, primarul Craiovei a arătat și câteva imagini simulate aferente târgului din acest an. Acestea pot fi văzute AICI.

Târgul de Crăciun din Craiova va avea o suprafață mai mare și atracții noi, precum un brad cu trenuleț, labirintul elfilor și sania zburătoare a lui Moș Crăciun.

Sursă foto: Facebook / Lia Olguța Vasilescu

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