Xi Jinping afirmă că reunificarea cu Taiwanul „trebuie realizată” și că se va întâmpla: „Cursul istoriei nu poate fi oprit”

Președintele chinez Xi Jinping a declarat, într-un discurs susținut la Beijing cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la nașterea lui Sun Yat-sen, că „reunificarea” completă cu Taiwanul „trebuie realizată și, cu siguranță, va fi realizată”.

Președintele chinez a participat la o ceremonie de reuniune comemorativă, desfășurată joi la Marea Sală a Poporului din Beijing, pentru a prezenta preluarea controlului asupra Taiwanului drept o datorie de la care Partidul Comunist nu se va abate, a relatat agenția Reuters.

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Rezolvarea chestiunii Taiwanului reprezintă o „misiune istorică neclintită” a partidului, a spus el.

„Cursul istoriei nu poate fi oprit. Reunificarea completă a patriei-mamă trebuie realizată și, cu siguranță, va fi realizată.”

China revendică Taiwanul – guvernat democratic – drept teritoriu propriu, o pretenție pe care Taipeiul o respinge categoric.

Modelul de autonomie „o țară, două sisteme”, promovat de Beijing, nu se bucură de susținerea niciunui partid politic important din Taiwan.

Xi a declarat că China susține „reunificarea pașnică și politica «o țară, două sisteme»” și că este dispusă să poarte discuții cu Taiwanul, cu condiția respectării „principiului unei singure Chine” – poziția Beijingului conform căreia ambele maluri ale Strâmtorii Taiwan fac parte din aceeași țară.

Textul oficial al discursului, publicat de agenția Xinhua, menționează că aceste discuții s-ar putea desfășura pe baza „Consensului din 1992” și că Beijingul „nu va lăsa niciun spațiu” pentru activități separatiste care vizează „independența Taiwanului”.

El a făcut apel la toți chinezii, inclusiv la cei din Taiwan, să se opună unor astfel de forțe și să depună eforturi pentru menținerea unor relații pașnice de o parte și de alta a strâmtorii.

Xi nu a făcut nicio referire la forța militară – o opțiune la care China nu a renunțat niciodată în ceea ce privește Taiwanul.

Reuters a notat că forțele chineze operează zilnic în jurul insulei. Oficiali americani au declarat, în luna octombrie, că o invazie înainte de anul 2028 rămâne puțin probabilă.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la nașterea lui Sun Yat-sen, figură centrală a revoltei din 1911 care a pus capăt regimului imperial și a dus la întemeierea Republicii Chineze.

Xi l-a numit pe Sun un mare erou național, un mare patriot și un „mare pionier al revoluției democratice a Chinei”, afirmând că acesta „a susținut constant unitatea țării și solidaritatea națiunii”. Beijingul îl prezintă pe Sun drept un precursor al revoluției comuniste din 1949, eveniment care a forțat guvernul Republicii Chineze să se retragă în Taiwan, unde acesta a rămas până în prezent.

Luna trecută, Taiwanul și-a îndemnat cetățenii să nu participe la evenimentele aniversare organizate de China, susținând că Beijingul are o viziune distorsionată asupra lui Sun și a moștenirii sale.

Taipeiul păstrează tăcerea pe măsură ce se apropie alegerile și summitul APEC: Guvernul taiwanez nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea agenției Reuters.

Discursul a avut loc cu o săptămână înainte ca Xi să se întâlnească cu președintele american Donald Trump, în cadrul summitului APEC de la Shenzhen, și cu puțin peste două săptămâni înaintea alegerilor locale din Taiwan.

Președintele Lai Ching-te și Partidul Democrat Progresist pun accent pe identitatea distinctă a Taiwanului față de China. Beijingul îl etichetează pe Lai drept „separatist” și a refuzat orice dialog cu acesta. Lai susține că doar poporul taiwanez își poate decide viitorul. China și-a intensificat presiunea politică la începutul acestui an, înaltul oficial Wang Huning promițând sprijin forțelor de pe insulă care susțin reunificarea.

Sursa Foto: Hepta