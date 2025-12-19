(P) Ce urgențe medicale pot apărea în sezonul rece și ce trebuie să faci

O urgență medicală sau chirurgicală poate apărea în orice moment, de aceea este esențial ca aceasta să fie gestionată corect și în timp optim, astfel încât persoanele afectate să primească cele mai bune îngrijiri și să evite complicațiile care, în unele cazuri, le-ar putea pune viața în pericol.

În anotimpul rece și mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, când oamenii călătoresc mai mult, interacționează mai mult unii cu alții, se reunesc la mesele festive de Crăciun și Anul Nou, crește riscul de apariție a unor situații medicale de urgență.

Mesele îmbelșugate, pline de produse tradiționale, bogate în grăsimi și calorii, și alcoolul pot strica, în unele cazuri, farmecul Sărbătorilor. Consumate în exces și în combinații nepotrivite, alimentele specifice pot cauza probleme digestive, unele dintre acestea transformându-se în urgențe. Colecistita, pancreatita acută sau ocluzia intestinală sunt doar câteva dintre urgențele digestive pentru care este nevoie de îngrijiri de specialitate imediate. În această perioadă, medicii recomandă ca alimentele să fie consumate cu moderație și în combinații care să nu afecteze digestia.

Foarte frecvent întâlnite în sezonul rece sunt infecțiile respiratorii. Netratate corespunzător, astfel de infecții pot da complicații severe, precum preumonie , bronșiectazie, sinuzită acută și chiar detresă respiratorie, în cazul adulților. Pentru a preveni îmbolnăvirea, este foarte important ca fiecare persoană să aibă o igienă riguroasă a mâinilor, să evite locurile aglomerate și contactul cu persoanelor bolnave, să aerisească frecvent spațiile închise și să aibă un stil de viață sănătos. De altfel, pentru evitarea formelor severe de boală, medicii recomandă vaccinarea antigripală.

O atenție deosebită în această perioadă cu vreme rece trebuie să o acorde și pacienții cu boli cronice. Temperaturile scăzute pot exacerba manifestările clinice ale afecțiunilor de care suferă, iar în unele cazuri poate fi nevoie de îngrijire medicală de urgență. Infarctul miocardic, un AVC ischemic acut sau un puseu hipertensiv sunt urgențe cardiovasculare care pot apărea inclusiv în sezonul rece și trebuie tratate ca atare.

De asemenea, iubitorii sporturilor de iarnă sunt expuși în această perioadă la producerea unor traumatisme acute, precum o fractură , care să necesite asistență medicală de urgență. În cazurile severe, imobilizarea osului fracturat, oprirea sângerării, dacă este cazul, și apelarea numărului unic de urgență sunt esențiale. Dacă situația nu este critică, iar pacientul este deplasabil, acesta se poate adresa celui mai apropiat spital de urgență sau unui medic ortoped, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător. Pentru a evita astfel de situații, este important ca iubitorii sporturilor de iarnă să practice activitățile favorite cu mai multă prudență.

Indiferent că este o urgență medicală sau chirurgicală, este important de știut că pacienții se pot adresa cu încredere Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR, care funcționează nonstop, cu 26 de linii de gardă, inclusiv medicină de urgență, chirurgie generală, anestezie și terapie intensivă, cardiologie, ortopedie și traumatologie, gastroenterologie și chirurgie cardiovasculară. Serviciile de urgență se prestează contra cost.

Pentru un diagnostic corect, stabilit în timp optim, pacienții au acces la Spitalul Clinic SANADOR de analize de sânge efectuate prin protocolul point-of-care, direct la patul bolnavului, dar și la investigații imagistice avansate, precum RMN 3 Tesla și CT 128 slice.

De asemenea, pacienții care au suferit un accident vascular cerebral ischemic acut au acces la Spitalul Clinic SANADOR, prin Compartimentul de Primiri Urgențe, la tratament specific prin tromboliză, dacă se încadrează în fereastra terapeutică de patru ore de la apariția primelor semne de AVC.