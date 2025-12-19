Prima pagină » Actualitate » Tramvaiul pe „valuri” din București. Imagini incredibile cu un Imperio care aproape că se rupe din cauza șinelor strâmbe de pe Calea Rahovei

Tramvaiul pe „valuri" din București. Imagini incredibile cu un Imperio care aproape că se rupe din cauza șinelor strâmbe de pe Calea Rahovei

Nicolae Oprea
19 dec. 2025, 17:18, Actualitate
Imagini incredibile circulă pe rețelele de socializare cu un tramvai Imperio care aproape că se rupe din cauza căii de rulare de pe Calea Rahovei, cu șine foarte contorsionate. Cum s-a ajuns la această situație uluitoare.

Din cauza unor lucrări la spațiul verde dintre șinele de tramvai, calea de rulare de pe Calea Rahovei este acum extrem de strâmbă și deformată, astfel încât tramvaiele par a fi niște adevărate bărci pe valuri.

Reprezentanți ai STB au declarat pentru Gândul că în prezent se lucrează la refacerea terasamentului și aducerea șinelor la o cotă normală.

„Terenul s-a surpat și a condus și la deformarea șinelor”

„Primăria de sector a făcut mai multe lucrări la spațiul verde, iar din cauza ploilor, terenul s-a surpat, și a condus și la deformarea șinelor. Se lucrează și noaptea pentru remedierea problemei”, au precizat reprezentanți STB pentru Gândul.

În zona cu probleme există restricții de viteză, iar vatmanii sunt nevoiți să circule cu viteză foarte mică, fiind risc mare de deraiere.

Cele mai noi