Prima pagină » Justiție » Justiție capturată… de ONG-uri. După ce au chemat oamenii în stradă să protesteze „spontan”, Declic și Funky Citizens sunt chemate de Bolojan să pună umărul la schimbarea legilor justiției

Justiție capturată… de ONG-uri. După ce au chemat oamenii în stradă să protesteze „spontan”, Declic și Funky Citizens sunt chemate de Bolojan să pună umărul la schimbarea legilor justiției

Bianca Dogaru
19 dec. 2025, 17:03, Justiție
Justiție capturată... de ONG-uri. După ce au chemat oamenii în stradă să protesteze „spontan”, Declic și Funky Citizens sunt chemate de Bolojan să pună umărul la schimbarea legilor justiției

După ce au chemat oamenii în stradă să protesteze pe tema justiției, ONG-urile Declic și Funky Citizens își trimit „experții” în grupul de lucru de la Guvern pentru modificarea legilor justiției. 

Sursa foto: Facebook Declic

Informația apare chiar pe paginile oficiale ale celor două organizații, care anunță că „experți în domeniul justiției” vor participa la discuțiile guvernamentale, pentru ca proiectul să fie realizat „rapid, transparent și în favoarea cetățenilor”. Mai mult, ONG-urile susțin că vor duce la masa discuțiilor și semnăturile a aproximativ 200.000 de oameni strânse prin petiții online.

„Experții în domeniul justiției, desemnați de Declic și Funky Citizens, vor participa la discuțiile despre modificarea legilor justiției, pentru a se asigura că proiectul va fi făcut rapid, transparent și în favoarea cetățenilor,”au postat pe pagina de Facebook. 

De la proteste în stradă, la masa Guvernului

În ultimele zile, mai mulți oameni au ieșit în stradă în București, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu sau Brașov, în urma difuzării filmului „Justiție capturată”, realizat de Recorder. Protestele au inclus mesaje adresate premierului, precum și solicitări privind revocarea Liei Savonea.

În timpul manifestațiilor, participanții au afișat mesaje simbolice, printre care „Bolojan, te sună România” sau „Nicușoare, nu mai sta, apără justiția”. Mobilizarea publică a fost susținută intens prin rețelele sociale și platformele civice, inclusiv de ONG-urile care urmează să participe acum la grupul de lucru guvernamental.

Sursa foto: Facebook Declic

Filmul care a declanșat reacția publică

Recorder a prezentat o serie de cazuri în care mai multe dosare importante s-au finalizat prin achitări, prescripții sau infirmări ale unor decizii definitive, printre care Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.

Premierul Ilie Bolojan anunța, la sfârșitul săptămânii trecute, că Guvernul a decis constituirea unui grup de lucru pentru analizarea legislației din domeniul Justiției, în colaborare cu experți din sistem, magistrați și reprezentanți ai Ministerului Justiției.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Juriștii USR din Parlament au filmat un clip prin care presează DNA să-i ancheteze din nou pe magistrați: „Trebuie să vină să-i ia și pe ei”
17:13
Juriștii USR din Parlament au filmat un clip prin care presează DNA să-i ancheteze din nou pe magistrați: „Trebuie să vină să-i ia și pe ei”
JUSTIȚIE Nicușor Dan, despre numirea șefului Înaltei Curți: „Președintele nu are absolut niciun rol. Este doar spectator”
08:20
Nicușor Dan, despre numirea șefului Înaltei Curți: „Președintele nu are absolut niciun rol. Este doar spectator”
EXCLUSIV Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată
07:02
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată
JUSTIȚIE Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, acuzații grave în scandalul Justiției: Este clar o încercare de preluare a Puterii Judecătorești
22:34
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, acuzații grave în scandalul Justiției: Este clar o încercare de preluare a Puterii Judecătorești
Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer scandalul justiției, după ce șefa Curții de Apel a dezvăluit că o procuroare a lui Kovesi a cerut condamnarea ei: „Nu am știut că sunt urmărită peste tot/ Un coleg din primărie a fost torturat ca să mă denunțe”
21:46
Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer scandalul justiției, după ce șefa Curții de Apel a dezvăluit că o procuroare a lui Kovesi a cerut condamnarea ei: „Nu am știut că sunt urmărită peste tot/ Un coleg din primărie a fost torturat ca să mă denunțe”
CONTROVERSĂ Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician
21:15
Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
O descoperire despre modul în care dinozaurii își creșteau puii schimbă tot ce știam până acum

Cele mai noi