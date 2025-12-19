Justiție capturată... de ONG-uri. După ce au chemat oamenii în stradă să protesteze „spontan”, Declic și Funky Citizens sunt chemate de Bolojan să pună umărul la schimbarea legilor justiției

După ce au chemat oamenii în stradă să protesteze pe tema justiției, ONG-urile Declic și Funky Citizens își trimit „experții” în grupul de lucru de la Guvern pentru modificarea legilor justiției.

Informația apare chiar pe paginile oficiale ale celor două organizații, care anunță că „experți în domeniul justiției” vor participa la discuțiile guvernamentale, pentru ca proiectul să fie realizat „rapid, transparent și în favoarea cetățenilor”. Mai mult, ONG-urile susțin că vor duce la masa discuțiilor și semnăturile a aproximativ 200.000 de oameni strânse prin petiții online.

„Experții în domeniul justiției, desemnați de Declic și Funky Citizens, vor participa la discuțiile despre modificarea legilor justiției, pentru a se asigura că proiectul va fi făcut rapid, transparent și în favoarea cetățenilor,”au postat pe pagina de Facebook.

De la proteste în stradă, la masa Guvernului

În ultimele zile, mai mulți oameni au ieșit în stradă în București, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu sau Brașov, în urma difuzării filmului „Justiție capturată”, realizat de Recorder. Protestele au inclus mesaje adresate premierului, precum și solicitări privind revocarea Liei Savonea.

În timpul manifestațiilor, participanții au afișat mesaje simbolice, printre care „Bolojan, te sună România” sau „Nicușoare, nu mai sta, apără justiția”. Mobilizarea publică a fost susținută intens prin rețelele sociale și platformele civice, inclusiv de ONG-urile care urmează să participe acum la grupul de lucru guvernamental.

Filmul care a declanșat reacția publică

Recorder a prezentat o serie de cazuri în care mai multe dosare importante s-au finalizat prin achitări, prescripții sau infirmări ale unor decizii definitive, printre care Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.

Premierul Ilie Bolojan anunța, la sfârșitul săptămânii trecute, că Guvernul a decis constituirea unui grup de lucru pentru analizarea legislației din domeniul Justiției, în colaborare cu experți din sistem, magistrați și reprezentanți ai Ministerului Justiției.

