 Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație: „Otrava din farfurie”

Actorul Dorel Vișan, în vârstă de 88 de ani, și intrepretul de muzică populară Gheorghe Turda, în vârstă de 77 de ani, sunt adepții unui stil de viață sănătos.

Cei doi au eliminat zahărul din alimentație și l-au înlocuit cu mierea. Cei doi artiști au dezvăluit secretele longevității. Dorel Vișan a renunțat, de altfel, la zahăr, de peste 30 de ani, înlocuindu-l cu mierea produsă chiar de acesta, actorul fiind și apicultor la ferma sa de lângă Cluj.

„În ceea ce privește băutura, de peste treizeci de ani eu nu am mai băut niciun fel de suc din comerț. Beau numai apă din izvorul din grădina mea, beau oțet de mere, preparat de mine, în care mai adaug miere din stupii mei”, a spus el, conform Click. „Apicultura e o tradiție în familie, am învățat de la tata lucrul cu albinele și când m-am apucat eu de albinărit am mai citit și furat secrete de la albinarii mai bătrâni. Lucrul cu albinele este o adevărată școală. Apoi, am tot timpul, la congelator, fructe: afine, zmeură, cătină, căpșuni, mure. Pun în blender 4-5 linguri de fructe congelate, la care adaug mere, pere, apă de izvor și miere, dacă vreau mai dulce. Acestea sunt singurele sucuri pe care le beau”, a adăugat.

De asemenea, actorul mai spune și că face pauze regulate de la carne, considerând acest obicei un alt secret al longevității: „Dacă nu în totalitate, măcar miercurea și vinerea sunt zile fără carne. Este de mare folos pentru sănătate ca una, două zile pe săptămână, să bei numai apă curată de izvor, fără să mănânci.”

Pentru răcelile de sezon, Dorel Vișan recomandă un remediu simplu și natural:

„Mâncați cât mai natural, beți mult ceai de lămâie (felii de lămâie opărite, și când lichidul se răcește un pic, „se stâmpără”, cum zice ardeleanul, se adaugă miere).”

Nici Gheorghe Turda nu mai consumă zahăr de 15 ani și spune că schimbarea i-a adus mai multă energie.

„Zahărul e otrava din farfurie, eu l-am eliminat din alimentație, în urmă cu vreo 15 ani, și de atunci mă simt foarte bine, mai energic. Beau cafeaua amară, iar în ceai pun cam vreo două lingurițe de miere, este cu mult mai sănătoasă. Mierea o cumpăr din loc singur, de la producători, în magazine nu știu cât de bună este. Am și miere de salcâm, în cămară. Mierea este bună și pentru răceli, o folosesc iarna, mai ales când tușesc sau răgușesc. În plus, merg mult pe jos, mă plimb. Mișcarea face bine, așa, la pas, pe stradă sau prin parc”, a spus el.

