Prima pagină » Actualitate » Mesajul lui Marcel Ciolacu la preluarea CJ Buzău. De ce i-a mulțumit lui Sorin Grindeanu

Mesajul lui Marcel Ciolacu la preluarea CJ Buzău. De ce i-a mulțumit lui Sorin Grindeanu

19 dec. 2025, 17:02, Actualitate
Galerie Foto 6
Vineri, fostul premier Marcel Ciolacu și-a preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Buzău. La ceremonia de depunere a jurământului au luat parte o serie de invitați, între ei aflându-se președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Sorin Grindeanu, Romeo Lungu, președintele PSD Buzău, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma și deputatul Marian Neacșu.

Marcel Ciolacu și-a preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Buzău

Vezi galeria foto
6 poze
Fostul președinte PSD a ținut să le mulțumească lui Sorin Grindeanu și colegilor din PSD pentru susținere și a trimis asigurări că va lucra în petreneriat cu primarii din toate localitățile, pentru proiectele de dezvoltare rurală.
”Astăzi, nu am preluat doar mandatul de președinte al Consiliului Județean Buzău, ci și o datorie față de oamenii locului unde m-am născut, am crescut și am învățat ce înseamnă comunitatea.
Ca orice buzoian, îmi doresc un județ în care tinerii să rămână, în care părinții să se simtă în siguranță, în care bunicii să aibă acces la servicii medicale decente. Știu că un județ nu se dezvoltă prin vorbe, ci prin decizii curajoase și efort zilnic. De aceea, de azi începem să construim împreună. Cu seriozitate, respect și cu toată energia mea.
Îi mulțumesc președintelui Sorin Grindeanu pentru că a fost azi alături de mine, ca și tuturor celorlați colegi din PSD.
Îi asigur pe toți că voi lucra în parteneriat cu primarii din toate localitățile, pentru a continua proiectele de dezvoltare locală.
Mandatul meu va fi despre investiții publice, despre atragerea investițiilor private, despre eficiență și dialog constant cu cetățenii și mediul economic. Fiindcă dezvoltarea nu are culoare politică. Are doar o direcție: înainte!
Iar atunci când administrația și comunitatea trag în aceeași direcție, nimic nu rămâne imposibil”, a scris Ciolacu, pe rețelele de socializare. 

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
O descoperire despre modul în care dinozaurii își creșteau puii schimbă tot ce știam până acum

Cele mai noi