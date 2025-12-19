Mesajul lui Marcel Ciolacu la preluarea CJ Buzău. De ce i-a mulțumit lui Sorin Grindeanu

Fostul președinte PSD a ținut să le mulțumească lui Sorin Grindeanu și colegilor din PSD pentru susținere și a trimis asigurări că va lucra în petreneriat cu primarii din toate localitățile, pentru proiectele de dezvoltare rurală.

”Astăzi, nu am preluat doar mandatul de președinte al Consiliului Județean Buzău, ci și o datorie față de oamenii locului unde m-am născut, am crescut și am învățat ce înseamnă comunitatea.

Ca orice buzoian, îmi doresc un județ în care tinerii să rămână, în care părinții să se simtă în siguranță, în care bunicii să aibă acces la servicii medicale decente. Știu că un județ nu se dezvoltă prin vorbe, ci prin decizii curajoase și efort zilnic. De aceea, de azi începem să construim împreună. Cu seriozitate, respect și cu toată energia mea.