Ce făcea Ilie Bolojan la Revoluție. Mărturia premierului

19 dec. 2025, 17:19, Actualitate
Ilie Bolojan a povestit cum a trăit Revoluția din 1989, perioadă în care actualul premier al României era student. Oficialul a declarat că se simte recunoscător față de toți cei care au ieșit în stradă la Revoluție, atât în Timișoara, București, dar și în celelalte orașe din țară.

În decembrie 1989 actualul premier, Ilie Bolojan, era student în anul II la Facultatea de Mecanică a actualei Universității Politehnica Timișoara, numită în trecut Institutul Politehnic „Traian Vuia”. El a mărturisit că, cu toate că a ieșit în stradă în ’89, nu a cerut certificat de revoluționar.

Eram student la Timișoara. (…) Eram anul II, la Facultatea de Mecanică, am prins 17 decembrie la Timișoara, în Maria, dar nu mi-am scos certificat de revoluționar”, a declarat Ilie Bolojan, în cadrul unui interviu pentru Cotidianul.„Când faci anumite lucruri, nu cred că te gândești că vei lua o pensie după aceea, nu le faci pentru asta. (…) O faci pentru că crezi în ceva, vrei ceva, pentru că nu ți se pare în regulă ceea ce se întâmplă și pentru libertățile tale. Este șocant pentru un tânăr să vadă că, într-un sistem opresiv, sunt oameni care au curajul să strige și te trag după ei”, a recunoscut Ilie Bolojan.

Bolojan: ’89 era un fel de apogeu al comunismului ceaușist în România

Șeful Guvernului a afirmat că anul 1989 a fost un apogeu al comunismului ceaușist în România și s-a declarat recunoscător pentru toți cei care au ieșit în stradă.

„Gândiți-vă că în ’89 era un fel de apogeu al comunismului ceaușist în România. Eu sunt recunoscător celor care au ieșit în stradă și pentru mine ceea ce s-a întâmplat în ’89 este o Revoluție. Ce s-a întâmplat după aceea, sigur, se poate discuta, dar oamenii care au ieșit în stradă, în Timișoara, în București, dar și în alte părți – au ieșit, pur și simplu, pentru libertate”, a conchis Ilie Bolojan.

