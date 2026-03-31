Îngrijirea pielii este destul de simplă, ea implică curățarea pielii și aplicarea unor produse cosmetice, precum un ser și o cremă de ochi. Când se aleg produsele cosmetice, acestea trebuie să aibă ingredientele corecte, adecvate nevoilor tenului și să impresioneze printr-un miros plăcut. Înainte de orice tip de machiaj, îngrijirea pielii este cea mai importantă, în procent de 60-70%.

Acest tratament de îngrijire a pielii se face cu anumite produse de marcă, pentru a avea acel efect de prospețime și srălucire de dimineață, fără cearcăne.

Un prim pas este spălarea feței cu o dischetă și apă micelară, prin mișcări blânde. În acest timp se face și un micromasaj feței, care este foarte relaxant și reconfortant pentru piele. De regulă, pielea este mai tensionată și după acest masaj hidratant, ea devine mai relaxată, iar dacă există o mică umflătură, aceasta se poate estompa prin acest tratament.

După ce fața a fost curățată, urmează următorul pas – se aplică prin pulverizare un hidrolat de ten, care va hidrata delicat, va reîmprospăta, va restabili echilibrul natural al pielii și deci va completa rutina zilnică de îngrijire a feței. Acesta se obține prin distilarea cu aburi a plantelor și păstrează substanțele active ale acestora. El se poate pulveriza direct sau se aplică pe o dischetă din bumbac și apoi se șterge ușor tenul cu ea.

Un alt pas este aplicarea unei esențe anti-age de lux, care oferă tenului fermitate, un aspect mai plin și mai luminos. Esența miroase foarte plăcut deoarece combină extracte botanice hiper-purificate, care sunt concepute special pentru a reduce liniile fine, ridurile și aspectul de lăsare a feței. Se aplică prin mișcări blânde, efectuând și un masaj feței, care oferă o stare de bine. Aceasta reduce umflăturile feței, care se observă mai ales dimineața și este potrivită pentru toate tipurile de ten.

Urmează etapa de aplicare a unui ser hidratant pe piele, cu acid hialuronic, care este un produs excelent, pur și simplu inofensiv. Același lucru se poate spune cu siguranță și despre produsele prezentate mai sus. În general trebuie alese doar produse sigure, de brand, care nu conțin potențiale ingrediente active iritante. De exemplu, nu este indicată vitamina C, care poate avea un efect iritant asupra pielii.

Un alt pas important este aplicarea unei creme de ochi hidratante cu vitamine B (B3, B5, B6 și B12) care fortifică și hrănește pielea din jurul ochilor și o pregătește eventual, pentru aplicarea corectorului. Prin folosirea cremei se obțin câteva avantaje: porii sunt minimizați, tenul va fi neted și curat, iar pielea va deveni mai bine hidratată.

Urmează realizarea bazei de machiaj, cu aplicarea unor produse de îngrijire, prin care pielea va căpăta un aspect frumos. Astfel, se folosește o cremă de zi, care se aplică pe toată fața, evitând doar zona ochilor. Dacă tenul este uscat, atunci crema se aplică în strat mai gros, pentru o hidratare optimă. Dacă pielea este predispusă la acnee, atunci este nevoie de un tip diferit de îngrijire, cu produse cosmetice adecvate.

Următorul pas este aplicarea unei creme de față cu SPF, care este mai grasă și care oferă un efect tineresc și plin pielii. Această cremă arată perfect sub machiaj, face tenul mai luminos, este ideală pentru tenul uscat, dar nu se aplică dacă tenul este foarte gras și cu exces de sebum. La final se aplică și o cremă hidratantă pe buze care hrănește intens, protejează pielea de influențele externe și lasă buzele moi și fine.

Acesta este un ritual complet de îngrijire a pielii, care reprezintă și o bază înainte de orice machiaj. Pentru mai multe recomandări, există numeroaseblog-uri de specialitate care analizează produsele de skincare. Aceste produse de îngrijire a tenului sunt de calitate înaltă și în plus, susțin și stimulează procesul natural de întinerire a pielii. Cu ajutorul lor, îngrijirea tenului pe timpul zilei este simplă și rapidă, o adevărată plăcere.