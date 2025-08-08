Prima pagină » Diverse » (P) DJ 184, reabilitat complet de Consiliul Județean Ilfov, cu 14 milioane de lei

Ioana Zafira
08 aug. 2025, 09:01, Diverse
La jumătatea lui 2025, județul Ilfov are deja un bilanț consistent în ceea ce privește lucrările care privesc dezvoltarea, potrivit șefului Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma.

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a a anunțat finalizarea DJ 184, care tranzitează localitatea Dascălu, dar anunță și începerea lucrărilor la Cernica, pentru drumul de legătură DJ301, dar și la Chiajna, pentru DJ601A.

„L-am reabilitat complet o lungime de 3 km. Investiția a fost aproape 14 milioane de lei, suportată din bugetul Consiliului Județean Ilfov

Sunt multe proiecte. Sunt pe bani europeni pentru că trebuie să fim sinceri cu noi. Următorii doi, anul acesta și anul viitor vor fi ani dificili pentru administrația locală din punct de vedere financiar.

Noi am semnat mai multe proiecte, investiții din fond, din bani europeni și vom lucra la ele. Deja sunt semnate deja le implementăm. Se lucrează la proiectul tehnic și vor începe lucrările.

Cred că încerca o lună, vor începe lucrările la Cernica, dar sunt și altele Chiajna și acolo se lucrează la proiectul tehnic. Vor începe lucrările anul acesta. Încep.

Lucrările efectiv în teren și pe drumul județean 101 J spre Mănăstirea Sitaru, pe raza localității Grădiștea”, spune Hubert Thuma.

