Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Amenzi de până la 500 de lei. Ce prevede legea în România

Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare este întrebarea multor români care locuiesc la bloc sau la casă. Responsabilitățile sunt împărțite între autorități, instituții, firme și persoane fizice, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi și riscuri pentru siguranța pietonilor.
Instituțiile publice, firmele și persoanele fizice sunt obligate să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele aflate în dreptul imobilelor pe care le dețin sau le folosesc, precum și de pe locurile de parcare folosite, în conformitate cu regulile stabilite de consiliile locale. În caz contrar, se dau amenzi de până la 500 de lei.
Condițiile meteorologice severe, marcate de ninsori abundente și viscol vin cu responsabilități legale ale celor care folosesc sau dețin imobile. Aceste avertizări meteo cresc riscul formării de polei și acumulări de gheață pe trotuare, afectând direct deplasarea pietonilor. În astfel de situații, nu doar autoritățile sunt vizate de obligații, ci și cetățenii obișnuiți, aspect adesea ignorat sau interpretat greșit.
Percepția larg răspândită este că întreaga responsabilitate pentru curățarea trotuarelor revine primăriilor sau serviciilor de salubritate. Totuși, cadrul legal stabilește clar că această sarcină este împărțită între mai multe categorii de persoane, precizează capital.ro.
„Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice”, se precizează în lege.
În situația în care obligațiile de deszăpezire și curățare nu sunt respectate de către cetățeni, fapta este încadrată la contravenție și poate fi sancționată cu amendă. Nivelul sancțiunilor diferă de la o localitate la alta deoarece cuantumul este stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale sau județene, în funcție de specificul zonei. De exemplu, în București, amenda pentru neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuar poate ajunge până la 500 de lei.
Așadar, nu doar autoritățile sunt obligate să curețe zăpada și poleiul de pe drumurile publice. Există situații în care și firmele sau persoanele fizice sunt responsabile de curățarea trotuarelor din zona în care locuiesc sau își desfășoară activitatea profesională. Dacă nu este respectată legea și se pune în pericol viața persoanelor care trec prin acele zone, cei responsabili riscă amenzi de până la 500 de lei. Sancțiunile diferă de la un oraș la altul.