Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă că, în ultima săptămână, s-au înregistrat opt noi decese din cauza gripei, până în prezent fiind comunicate în total 11 decese confirmate cu virus gripal.

În această săptămână s-au înregistrat mai puţine cazuri de infecţii respiratorii faţă de săptămâna anterioară, însă cu mai mult de o treime peste comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului trecut. Cele mai multe cazuri de gripă s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova.

Conform INSP, în săptămâna 29.12.2025 – 04.01.2026 au fost raportate 61.016 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 13,1% mai puţine cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (70.243) şi cu 36,9% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (44.554).

La nivel național, au fost raportate 10.570 cazuri de gripă clinicăl, comparativ cu 12.630 înregistrate în săptămâna precedentă, de 2,2 ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent

Totodată, în ultima săptămână s-au înregistrat 44 cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu unu mai puţin faţă de săptămâna precedentă şi cu 21 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent.

„De la începutul sezonului au fost raportate 572 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care 221 cu virus gripal AH3, 30 cu virus gripal AH1, 316 cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 4 cazuri cu virus gripal B şi un caz cu co-infecţie de virus gripal A+B. La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvenţiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K”, precizează sursa citată.

Până la data de 04.01.2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.273.616 de vaccinări antigripale.

