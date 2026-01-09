Prima pagină » Actualitate » Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova

Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova

Oana Zvobodă
09 ian. 2026, 17:35, Actualitate
Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă că, în ultima săptămână, s-au înregistrat opt noi decese din cauza gripei, până în prezent fiind comunicate în total 11 decese confirmate cu virus gripal.

În această săptămână s-au înregistrat mai puţine cazuri de infecţii respiratorii faţă de săptămâna anterioară, însă cu mai mult de o treime peste comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului trecut. Cele mai multe cazuri de gripă s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova.

Conform INSP, în săptămâna 29.12.2025 – 04.01.2026 au fost raportate 61.016 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 13,1% mai puţine cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (70.243) şi cu 36,9% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (44.554).

Sursă FOTO: INSP

La nivel național, au fost raportate 10.570 cazuri de gripă clinicăl, comparativ cu 12.630 înregistrate în săptămâna precedentă, de 2,2 ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent

Totodată, în ultima săptămână s-au înregistrat 44 cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu unu mai puţin faţă de săptămâna precedentă şi cu 21 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent.

„De la începutul sezonului au fost raportate 572 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care 221 cu virus gripal AH3, 30 cu virus gripal AH1, 316 cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 4 cazuri cu virus gripal B şi un caz cu co-infecţie de virus gripal A+B. La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvenţiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K”, precizează sursa citată.

Până la data de 04.01.2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.273.616 de vaccinări antigripale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un nou virus gripal se răspândește în România. Au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri într-o săptămână

SUA reduc dramatic numărul de vaccinuri recomandate pentru copii. Oficialii invocă standardele din alte țări. Ce spun experții

Recomandarea video

Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Cancan.ro
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Pauza de prânz de la birou nu trebuie ocolită. Iată de ce
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
17:54
Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
FLASH NEWS Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă
17:46
Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă
FLASH NEWS Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
17:34
Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
RĂZBOI Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA
17:33
Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA
ULTIMA ORĂ Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă
17:07
Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă
ENERGIE Donald Trump îi cheamă la Casa Albă pe magnații petrolului ca să-i convingă să investească în Venezuela, dar aceștia evită angajamentele ferme
16:40
Donald Trump îi cheamă la Casa Albă pe magnații petrolului ca să-i convingă să investească în Venezuela, dar aceștia evită angajamentele ferme

Cele mai noi

Trimite acest link pe