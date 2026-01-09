Prima pagină » Știri externe » Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg

09 ian. 2026, 17:34, Știri externe
Președintele american Donald Trump a transmis în cadrul unui interviu, acordat The New York Times, că nu a folosit niciodată medicamnte pentru tratarea obezității pe bază de GLP-1, precum Wegovy și Ozempic, dar că „probabil ar trebui“ să facă acest lucru.

„Nu, nu am luat”, a răspuns el când a fost întrebat direct de reporterii The New York Times. „Probabil că ar trebui.”, a mărturisit Trump.

Președintele a vorbit adesea în public despre prietenii și membrii staff-ului său care iau ceea ce el numește „medicamentul grăsimii”, însă nu a menționat niciodată dacă el însuși a luat vreodată unul dintre medicamentele populare pentru obezitate.

În 2020, în timpul primului său mandat, Trump cântărea aproximativ 111 kg, o greutate considerată oficial ca fiind obeză pentru înălțimea sa de 1,93 m. La ultima examinare medicală a președintelui, în aprilie 2025, medicul său a raportat că acesta cântărea 102 kg, ceea ce îl plasa în categoria de supraponderalitate, conform Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Administrația Trump a luat măsuri pentru a reduce costurile medicamentelor populare pentru slăbit, anunțând în noiembrie un acord care ar putea reduce prețul unora dintre acestea la doar 149 de dolari pe lună.
În timpul unui eveniment de promovare a acordului în Biroul Oval, Trump i-a întrebat pe asistenții săi dacă au luat medicamentele respective.

„Domnule secretar Howard Lutnick, dumneavoastră luați vreunul dintre aceste medicamente, Howard?”, a întrebat președintele.

„Nu încă”, a răspuns Lutnick.

„Bine, perfect”, a spus Trump. „Deci, administratorul CMS, Mehmet Oz, nu le ia.”

Trump s-a întors și l-a căutat pe Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe.

„Și îl avem pe Steve”, a spus el. „Unde este Steve? Este aici? Șeful relațiilor publice al Casei Albe. El le ia.”

Anul trecut, oficialul în vârstă de 79 de ani a devenit cel mai în vârstă președinte învestit vreodată, iar, la scurt timp, au apărut semne de întrebare cu privire la sănătatea sa.

De-a lungul anilor, Donald Trump a declarat de mai multe ori că fast-food-ul și snacks-urile fac parte din regimul său alimentar. De asemenea, a recunoscut în interviuri că i-ar prinde bine dacă ar putea slăbi câteva kilograme.

Într-o carte publicată în 2017, consilierul de campanie a lui Trump, Corey Lewandowski, a transmis:„În Trump Force One au existat patru grupuri alimentare majore: McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, pizza și Diet Coke”.

Întru-un interviu recent pentru WSJ, Trump a descris exercițiile fizice care nu presupun golful drept „plictisitoare”. El a spus că seamănă cu părinții săi, care au rămas energici până la bătrânețe. „Genetica este foarte importantă”, a spus el. „Și am o genetică foarte bună.”

