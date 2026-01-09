Prima pagină » Sănătate » Te trezești în mijlocul nopții? Iată ce problemă de sănătate s-ar putea să ai

09 ian. 2026, 17:34, Sănătate
Te trezești frecvent la ora 3 dimineața? NHS avertizează că acest obicei ar putea fi un semn al unei infecții urinare sau al altor probleme de sănătate și recomandă să fii atentă la simptome și să consulți medicul dacă apar schimbări neobișnuite, recomandă CSID.

Trezitul în mijlocul nopții poate fi normal pentru unii oameni, însă pentru alții poate semnala probleme de sănătate. NHS (Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie) a emis o atenționare pentru cei care se trezesc frecvent în timpul nopții, în special în jurul orei 3 dimineața.

Deși pentru unii poate fi doar un obicei, pentru alții acest tipar poate indica o infecție a tractului urinar (ITU) sau alte probleme care necesită consultul medicului de familie. Dacă te trezești doar pentru a merge la toaletă, nu există motive de îngrijorare. Însă dacă apar simptome neobișnuite, ar fi bine să consulți un medic.

Printre cele mai frecvente simptome se numără:

De asemenea, ITU poate provoca dureri în zona lombară sau greață. La copii, infecția urinară poate determina vărsături, enurezis (udarea patului) sau iritabilitate.

În cazuri mai severe, cum ar fi dificultăți de vorbire sau confuzie, NHS recomandă apelarea imediată a numărului de urgență 999 sau prezentarea la urgențe, deoarece aceste simptome pot indica o infecție gravă la rinichi.

Ce este o infecție urinară

ITU afectează tractul urinar, incluzând vezica urinară (cistită), uretra (uretrită) sau rinichii (pielonefrită). De obicei, infecțiile sunt tratate cu antibiotice, dar nu întotdeauna este nevoie de ele. Aceste infecții apar atunci când bacteriile provenite din materiile fecale ajung în tractul urinar, intrând prin uretră.

Femeile sunt mai predispuse la infecții urinare decât bărbații, deoarece uretra lor este mai scurtă, ceea ce facilitează pătrunderea bacteriilor în vezică sau rinichi. Riscul poate fi crescut de factori precum sexul, sarcina, calculii renali sau consumul insuficient de lichide.

Recomandări NHS pentru prevenirea infecțiilor urinare:

  • Șterge-te din față în spate după folosirea toaletei

  • Menține zona genitală curată și uscată

  • Bea suficiente lichide, în special apă, pentru a urina regulat și a nu simți sete

  • Spală zona vaginală cu apă înainte și după sex

  • Urinează cât mai curând după actul sexual

  • Schimbă rapid scutecele sau absorbantele pentru incontinență dacă sunt murdare

  • Poartă lenjerie de bumbac

Respectarea acestor recomandări poate reduce semnificativ riscul apariției unei ITU și poate preveni complicațiile asociate.

