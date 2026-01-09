Prima pagină » Știri externe » Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă

Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă

Ruxandra Radulescu
09 ian. 2026, 17:07, Știri externe
Proprietarul barului din stațiunea de schi din Elveția, unde 40 de persoane au murit în incendiul de Revelion, a fost reținut. În trecut, Jacques Moretti, proprietarul localului, a fost acuzat de proxenetism. Printre victimele din tragedia din Crans Montana, se numără și un român,Guillaume Oana, în vârstă de 18 ani.

Decizia de reținere de arestare a patronului Jaques Moretti a fost solicitată  de câteva zile de avocații care reprezintă familiile victimelor incendiului de la Crans-Montana.  Acesta a fost plasat în arest preventiv vineri, la prânz.

Moretti și soția sa, care figurează ca proprietari ai barului, sunt acuzați de omor din culpă în urma incendiului în care și-au pierdut viața 40 de persoane. Cei doi patroni ai barului Constellation au fost audiați pentru prima dată ca inculpați.

Jacques Moretti, a fost arestat preventiv după audiere, potrivit informațiilor de la 24 Heures.

Proprietarul barului a fost reținut vineri după ce a fost interogat. Acesta a fost surprins de presa din Elveția, în timp ce era escortat de Poliție într-o dubă.

Instanța a motivat decizia de plasare în arest preventiv al lui Jacques Moretti prin invocarea riscului ca acesta să fugă din țară.

Soția lui Moretti, obligată să poartă brățară de monitorizare

Aceasta este o evoluție majoră în cadrul anchetei: pe 4 ianuarie, procurorii din Valais refuzau în continuare să-l trimită pe corsicanul în vârstă de 49 de ani la închisoare.

Însă procurorul Catherine Seppey a stabilit că naționalitatea franceză a lui Jacques Moretti și activitatea sa internațională de-a lungul anilor – a lucrat în Corsica, Haute-Savoie și Elveția – au justificat detenția sa.

Primele concluzii ale anchetei au dezvăluit că tavanul barului Constellation, realizat din spumă fonoabsorbantă, a luat foc în ajunul Anului Nou, din cauza unor sticle cu artificii ținute deasupra de personal. În doar un minut, subsolul barului a fost cuprins de flăcări.

Intervievată de Léman Bleu după audiere, Jessica Moretti, co-manager al Constellation, și-a cerut scuze victimelor. Aceasta va trebui să poarte o brățară electronică și să se prezinte la poliție la fiecare trei zile – măsuri care încă trebuie confirmate de Curtea de Măsuri Obligatorii.

Patronul barului Constellation, implicat în cazuri de proxenetism și răpire

Jacques Moretti și soția sa, Jessica, cetățenii francezi care dețineau localul din Elveția în care au murit cel puțin 47 de persoane, au fost interogați vineri 2 ianuarie.

Conform informațiilor deținute de Le Parisien, Jacques Moretti nu este străin sistemului judiciar francez. Este cunoscut pentru cazuri de proxenetism care datează de aproximativ douăzeci de ani, precum și pentru un caz de răpire și sechestrare de acum aproximativ treizeci de ani, și chiar a fost închis în Savoie.

Cu toate acestea, potrivit unei surse din Poliție, el nu a mai aparținut „spectrului crimei organizate” de atunci, relatează sursa citată.

Patronul locației din stațiunea elvețiană, unde au murit 47 de persoane și peste 100 au fost rănite, spune că locația a fost inspectată „de 3 ori în 10 ani”.

Cine este românul care și-a pierdut viața în tragedia din Crans Montana

Tânărul român identificat printre victimele incendiului devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, Guillaume Oana, avea 18 ani, provenea din județul Gorj și avea dublă cetățenie.

Din informațiile obținute de Gândul, mama sa este din Rovinari, iar în ultima perioadă adolescentul se afla în grija tatălui, părinții fiind divorțați.

